По информации генеральной прокуратуры РК, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя Комитета национальной безопасности Самата Абиша. Дело передали в суд.

Племянника Нурсултана Назарбаева подозревают в превышении власти и должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия.

– Служба досудебного расследования Генеральной прокуратуры завершила расследование уголовного дела в отношении Самата Абиша по статье 362, часть 4, УК РК, и дело направили в суд, – сообщили в надзорном органе.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он находится в Казахстане. Другие подробности дела засекречены. Слухи о задержании Самата Абиша распространялись с января 2022 года. Однако тогда в КНБ опровергли эту информацию. 17 января Самат Абиш покинул должность первого заместителя председателя КНБ.