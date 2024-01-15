Самоподжог в Атырауской области: врачи рассказали о состоянии пострадавшего

Самоподжог 62-летний мужчина совершил вечером 13 января.

— Мужчина поджог себя возле одного из жилых домов, расположенных по улице Аймагамбетова в поселке Доссор. Он получил 70% ожогов. Его доставили в Атыраускую областную больницу, — пояснили в пресс-службе департамента полиции.

Предварительная причина самоподжога, сообщают СМИ, семейная ссора.

Между тем, сегодня, 15 января, в управлении здравоохранения Атырауской области сообщили о состоянии пострадавшего.