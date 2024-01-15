Жители дома №113 на улице Монкеулы в посёлке Зачаганск пожаловались, что пять дней сидят без отопления. По словам жителей, днём батареи ещё бывали еле тёплыми, но к ночи всё остывало. Найти причину отсутствия тепла пока не удалось.

— Пятый день у нас нет отопления, бабушка пожилая болеет уже лежит. Отопления в основном нет по ночам, днём КСК с сантехниками ходили воздух спускали, и батареи хоть чуть тёплые были. Причину найти не могут. Проблема не решается, а на улице мороз стоит. Мы звоним на все номера аварийных служб, трубку никто не берет. Мы спать не можем, до невозможности холодно. В доме много семей с маленькими детками, много пожилых людей. Кому есть куда ехать - уехали, остальные мёрзнем. Несколько дней ищут причину, не могут найти, а мы тем временем в холоде сидим, — рассказала жительница многоэтажки.

В акимате Зачаганского поселкового округа сообщили, что о проблеме знают и уже приступили к её решению.

— Отопление в доме есть, но по какой-то причине не доходит до некоторых угловых квартир. На данный момент тепловая инспекция, «Жайыктеплоэнерго», обслуживающие компании и представители акимата находятся на месте и ищут проблему. Во втором и третьем подъездах отопление есть, но у крайних подъездов подача слабая. Никто там не замерзает, но проблема с отоплением есть. В выходные дни работали бригады, сегодня приехала инспекция, — рассказали в акимате.