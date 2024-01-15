В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрели объединенное в одно производство административное дело. Женщине предъявили обвинение по двум статьям кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Из материалов дела следует, что четвертого января этого года в отношении женщины составили протокол за мелкое хулиганство и побои. Однако во время просмотра записей с камер видеонаблюдения установлено, что женщина не выражалась нецензурной бранью и побои так же не наносила. Суд постановил прекратить административное производство.

Постановление суда не вступило в законную силу.