После череды смертельных аварий глава департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев порекомендовал жителям региона не пользоваться услугами такси на праворульном управлении.

– Пункт 212 параграфа главы 11 «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 349, для осуществления перевозок такси на автомашинах с правосторонним рулевым управлением запрещается, - отметил Арман Оразалиев.

Глава департамента полиции ЗКО призвал западноказахстанцев строго соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными на дорогах.