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33 класса закрыли на карантин в школах ЗКО

13 из них в городе Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, в области наблюдается нестабильная эпидситуация. - За последние две недели отмечается рост заболевших COVID-19. Так с 30 марта по 5 апреля было зарегистрировано 725 случаев КВИ по области, с 6 апреля по 12 апреля - 821 случай. Рост заболеваемости составил 11%, - пояснил Нурлыбек Мустаев. Также он рассказал, что в области по-прежнему отмечается случаи заболевания у школьников, то
Кристина Кобина
33 класса закрыли на карантин в школах ЗКО
13 из них в городе Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
33 класса закрыли на карантин в школах ЗКО
33 класса закрыли на карантин в школах ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, в области наблюдается нестабильная эпидситуация. - За последние две недели отмечается рост заболевших COVID-19. Так с 30 марта по 5 апреля было зарегистрировано 725 случаев КВИ по области, с 6 апреля по 12 апреля - 821 случай. Рост заболеваемости составил 11%, - пояснил Нурлыбек Мустаев. Также он рассказал, что в области по-прежнему отмечается случаи заболевания у школьников, только с 1 апреля в школах ЗКО было закрыто на карантин 33 класса. - Из них 13 - в Уральске, 10 - в районе Байтерек, 8 - в Бурлинском районе, и по одному классу в Казталовском и Чингирлауском районах, - отметил заместитель главного санврача ЗКО. - Если разделить область по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией, то на 12 апреля в "красной" зоне находятся Акжайыкский, Казталовский, Чингирлауский, Таскалинский, Бурлинский районы, город Уральск и район Байтерек. В "желтой" зоне Теректинский, Жангалинский, Бокейординский и Жанибекский районы, в "зеленой" зоне Каратюбинский, Сырымский. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
школа Карантин класс коронавирусная инфекция

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