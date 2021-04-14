33 класса закрыли на карантин в школах ЗКО

13 из них в городе Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, в области наблюдается нестабильная эпидситуация. - За последние две недели отмечается рост заболевших COVID-19. Так с 30 марта по 5 апреля было зарегистрировано 725 случаев КВИ по области, с 6 апреля по 12 апреля - 821 случай. Рост заболеваемости составил 11%, - пояснил Нурлыбек Мустаев. Также он рассказал, что в области по-прежнему отмечается случаи заболевания у школьников, то