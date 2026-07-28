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Социум

Генпрокуратура назвала главную причину самых жутких ДТП в Казахстане

За шесть месяцев 2026 года зарегистрировано 15 188 дорожно-транспортных происшествий.
Варвара Тыщенко
Генпрокуратура назвала главную причину самых жутких ДТП в Казахстане
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Казахстане по итогам первых шести месяцев 2026 года зафиксировано снижение смертности и травматизма на дорогах, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. Впрочем, несмотря на позитивную динамику, ключевой угрозой безопасности остаются систематические нарушители ПДД - именно они провоцируют больше половины всех дорожных аварий.

- По итогам первого полугодия 2026 года количество травмированных в ДТП сократилось на 6% (с 22 346 до 21 007), погибших - на 15,5% (с 955 до 807). Благодаря этому удалось сохранить жизни 148 человек, - сообщили в надзорном органе.

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Всего за полгода в стране зарегистрировали 15 188 дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве подчеркнули, что самые трагичные аварии происходят из-за двух факторов: лихачества и агрессивной езды.

- Именно эти нарушения стали причиной травмирования более 8 тысяч человек и гибели 676 граждан, - уточнили в Генпрокуратуре.

Особо опасной зоной остаются пешеходные переходы - с начала года на "зебрах" пострадал 5 971 человек, а 208 погибли, включая 40 детей. Отдельный массив нарушений связан с нетрезвым вождением: пьяные автомобилисты покалечили 209 граждан и унесли жизни двоих.

Для борьбы с "дорожными хулиганами" силовики активно применяют административные аресты - по ст. 434 КоАП РК за решётку отправились уже 29 злостных нарушителей.

- За шесть месяцев зарегистрировано 15 188 ДТП, более половины которых совершены злостными нарушителями ПДД, - резюмировали в профильном ведомстве.

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