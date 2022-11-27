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Происшествия Социум

330 млн тенге похитили в ходе строительства многоэтажки для многодетных семей в Атырауской области

Факты хищения выявили сотрудники Антикоррупционной службы региона, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил руководитель Антикоррупционной службы Атырауской области Ерлан Досанов в ходе рабочего визита в Исатайский район. Во время поездки Ерлан Досанов ознакомился с рядом объектов строительства и провел встречи с представителями подрядных компаний, занятых в строительстве. - Департаментом выявлен риск хищения средств государственного бюджета в ходе строительства трехэтажного жилого дома на 60 квартир в селе Аккистау. В ходе строительства должностными лица
gorod
330 млн тенге похитили в ходе строительства многоэтажки для многодетных семей в Атырауской области
Факты хищения выявили сотрудники Антикоррупционной службы региона, передает портал "Мой ГОРОД". 
Как выглядело частичное затмение Солнца
Как выглядело частичное затмение Солнца
Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил руководитель Антикоррупционной службы Атырауской области Ерлан Досанов в ходе рабочего визита в Исатайский район. Во время поездки Ерлан Досанов ознакомился с рядом объектов строительства и провел встречи с представителями подрядных компаний, занятых в строительстве.
- Департаментом выявлен риск хищения средств государственного бюджета в ходе строительства трехэтажного жилого дома на 60 квартир в селе Аккистау. В ходе строительства должностными лицами акимата Исатайского района подписан фиктивный акт о проделанной работе. То есть заказчиком произведена оплата, а работа по всем трех жилым домам не выполнена на сумму более 330 млн тенге. Так как объект еще не введен в эксплуатацию департаментом в целях предотвращения хищения и исполнения подрядчиком всех обязательств направлено письмо на имя руководства области и получен ответ об устранении всех недостатков, - сообщил Досанов.
До ввода в эксплуатацию строительство объекта будет на контроле Антикоррупционной службы, уточнил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Атырау строительство

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