330 млн тенге похитили в ходе строительства многоэтажки для многодетных семей в Атырауской области

Факты хищения выявили сотрудники Антикоррупционной службы региона, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил руководитель Антикоррупционной службы Атырауской области Ерлан Досанов в ходе рабочего визита в Исатайский район. Во время поездки Ерлан Досанов ознакомился с рядом объектов строительства и провел встречи с представителями подрядных компаний, занятых в строительстве. - Департаментом выявлен риск хищения средств государственного бюджета в ходе строительства трехэтажного жилого дома на 60 квартир в селе Аккистау. В ходе строительства должностными лица