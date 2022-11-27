- Департаментом выявлен риск хищения средств государственного бюджета в ходе строительства трехэтажного жилого дома на 60 квартир в селе Аккистау. В ходе строительства должностными лицами акимата Исатайского района подписан фиктивный акт о проделанной работе. То есть заказчиком произведена оплата, а работа по всем трех жилым домам не выполнена на сумму более 330 млн тенге. Так как объект еще не введен в эксплуатацию департаментом в целях предотвращения хищения и исполнения подрядчиком всех обязательств направлено письмо на имя руководства области и получен ответ об устранении всех недостатков, - сообщил Досанов.До ввода в эксплуатацию строительство объекта будет на контроле Антикоррупционной службы, уточнил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
330 млн тенге похитили в ходе строительства многоэтажки для многодетных семей в Атырауской области
Факты хищения выявили сотрудники Антикоррупционной службы региона, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил руководитель Антикоррупционной службы Атырауской области Ерлан Досанов в ходе рабочего визита в Исатайский район. Во время поездки Ерлан Досанов ознакомился с рядом объектов строительства и провел встречи с представителями подрядных компаний, занятых в строительстве. - Департаментом выявлен риск хищения средств государственного бюджета в ходе строительства трехэтажного жилого дома на 60 квартир в селе Аккистау. В ходе строительства должностными лица