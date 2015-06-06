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Социум

34 немецкие овчарки выставили в Уральске

Сегодня, 6 июня, на территории полигона МЧС состоялась монопородная выставка немецкой овчарки «Кубок Приуралья–2015». В выставке приняли участие более 30 собак из стран ближнего зарубежья и различных областей Казахстана. Стоит отметить, что все четвероногие участники являются чистокровными «немцами», что подтверждается в обязательном порядке документами ФЦИ. - Моей собаке 4 месяца, она из московского питомника «Де Орсе Мак Флай», - говорит актюбинец Артем ШМАРЕНКОВ. – Сегодня мы покажем себя в классе «Бэби». Сейчас она будет выставляться только в ринге, а с шести месяцев уже начнем тренировки,
Marat
34 немецкие овчарки выставили в Уральске
Сегодня, 6 июня, на территории полигона МЧС состоялась монопородная выставка немецкой овчарки «Кубок Приуралья–2015».
IMG_4226
IMG_4226
 В выставке приняли участие более 30 собак из стран ближнего зарубежья и различных областей Казахстана. Стоит отметить, что все четвероногие участники являются чистокровными «немцами», что подтверждается в обязательном порядке документами ФЦИ. - Моей собаке 4 месяца, она из московского питомника «Де Орсе Мак Флай», - говорит актюбинец Артем ШМАРЕНКОВ. – Сегодня мы покажем себя в классе «Бэби». Сейчас она будет выставляться только в ринге, а с шести месяцев уже начнем тренировки, то есть начальную подготовку. Выставка собак - это не просто красивое зрелище, но и долгая подготовка. Собаки должны уметь правильно вести себя в ринге, иметь крепкую нервную систему, а также соответствовать стандартам породы. Оценивала работу и породистость собак судья международной категории, официальный судья всемирного союза овчарки Алена МАРТЫНОВА. Как отметила судья, выставка проходит на очень хорошем уровне подготовки и с хорошим призовым фондом. Так, по заверениям устроителей выставки, без номинаций и призов никто из участников не останется.
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