34 немецкие овчарки выставили в Уральске

Сегодня, 6 июня, на территории полигона МЧС состоялась монопородная выставка немецкой овчарки «Кубок Приуралья–2015». В выставке приняли участие более 30 собак из стран ближнего зарубежья и различных областей Казахстана. Стоит отметить, что все четвероногие участники являются чистокровными «немцами», что подтверждается в обязательном порядке документами ФЦИ. - Моей собаке 4 месяца, она из московского питомника «Де Орсе Мак Флай», - говорит актюбинец Артем ШМАРЕНКОВ. – Сегодня мы покажем себя в классе «Бэби». Сейчас она будет выставляться только в ринге, а с шести месяцев уже начнем тренировки,