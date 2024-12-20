34 ребенка заболели свиным гриппом в ЗКО

По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, по состоянию на 19 декабря в области зарегистрировано 54 415 случаев ОРВИ, 40 472 из которых дети, 299 - беременные женщины.

По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, по состоянию на 19 декабря в области зарегистрировано 54 415 случаев ОРВИ, 40 472 из которых дети, 299 - беременные женщины.

– По сравнению с аналогичным периодом в целом по области отмечается снижение заболеваемости населения ОРВИ на 18%, но однако в текущем году наблюдается рост заболеваемости ОРВИ среди беременных женщин на 14%. Если в этом году количество беременных женщин, заболевших ОРВИ составляет 299 случаев, то в 2023 году это количество составляло 262 случаев, - сообщили в облсэс.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости населения гриппом на 16%. За эпидемиологический сезон 2023 года свиной грипп подхватили 62 западноказахстанца, а в этом году - 52. Отметим, что эпидсезон начинается с 1 октября и длится до 30 апреля. Но отмечается увеличение случаев гриппа среди детей до 14 лет. Зарегистрировано 34 случая, тогда как в прошлом году за этот период зарегистрировано 19 случаев. Все случаи - это грипп типа А (штамм H1N1), то есть свиной грипп.

В целях профилактики ОРВИ и гриппа санврачи рекомендуют:

Не посещать места большого скопления людей, закрытых помещений (кинотеатров, детских утренников и т.д., развлекательных центров);

часто проветривать и проводить влажную уборку помещений;

соблюдать гигиену рук, использовать индивидуальное полотенце, салфетки для рук и лица;

носить маски при контакте с больным и в местах большого скопления людей;

избегать контакт с лицами имеющие симптомы ОРВИ.

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