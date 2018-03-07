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Социум

36% респондентов считают, что лучший подарок на 8 марта - это цветы

На портале "МГ" был проведен опрос о том, что мужчины подарят женщинам и что женщины ожидают получить от своих избранников в Международный женский день. По итогам опроса выяснилось, что 36% опрошенных считают, что лучший подарок для девушек - это цветы. 17% ответили, что нет ничего лучше чем просто внимание, 13% респондентов решили, что лучше деньги, чтобы она сама могла выбрать себе подарок, 9% решили, что на праздник лучше сводить свою вторую половину в ресторан и лишь 5% подарят своим представительницам слабого пола какой-нибудь гаджет. Что касается опроса для женщин, то здесь мнения также
gorod
36% респондентов считают, что лучший подарок на 8 марта - это цветы
На портале "МГ" был проведен опрос о том, что мужчины подарят женщинам и что женщины ожидают получить от своих избранников в Международный женский день.
По итогам опроса выяснилось, что 36% опрошенных считают, что лучший подарок для девушек - это цветы. 17% ответили, что нет ничего лучше чем просто внимание, 13% респондентов решили, что лучше деньги, чтобы она сама могла выбрать себе подарок, 9% решили, что на праздник лучше сводить свою вторую половину в ресторан и лишь 5% подарят своим представительницам слабого пола какой-нибудь гаджет. Что касается опроса для женщин, то здесь мнения также разделились, однако большинство девушек все-таки ждут в подарок именно цветы. Так посчитали 27%. 18% ждут от своих избранников деньги, чтобы потратить их с пользой, 17% планируют, что их в женский день порадуют походом в ресторан или кино, 12% хотят получить максимум внимания и при этом остаться без подарка, 7% мечтают о новороченном гаджете и лишь 1% опрошенных хотели бы увидеть подарок, сделанный своими руками.
опрос итоги

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