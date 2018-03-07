36% респондентов считают, что лучший подарок на 8 марта - это цветы

На портале "МГ" был проведен опрос о том, что мужчины подарят женщинам и что женщины ожидают получить от своих избранников в Международный женский день. По итогам опроса выяснилось, что 36% опрошенных считают, что лучший подарок для девушек - это цветы. 17% ответили, что нет ничего лучше чем просто внимание, 13% респондентов решили, что лучше деньги, чтобы она сама могла выбрать себе подарок, 9% решили, что на праздник лучше сводить свою вторую половину в ресторан и лишь 5% подарят своим представительницам слабого пола какой-нибудь гаджет. Что касается опроса для женщин, то здесь мнения также