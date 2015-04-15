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В Россию запретили ввоз 39 тонн сыра из Казахстана

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области 12 апреля на КПП «Николаевка» пресечена попытка незаконного ввоза из Республики Казахстан в Россию сыра общим весом 39 тонн, сообщили в Россельхознадзоре. Иллюстративное фото с сайта sroki.net Груз перевозили на двух грузовых автомобилях из Казахстанского ТОО "Молочный Альянс" челябинскому ООО "Транслизинг". Документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции, у грузоперевозчика отсутствовали. В ходе ветеринарного досмотра установлено отсутствие на сыре маркировочных этикеток. Было установлено, что данные партии сыра не допущены
Marat
В Россию запретили ввоз 39 тонн сыра из Казахстана
Управлением Россельхознадзора по Челябинской области 12 апреля на КПП «Николаевка» пресечена попытка незаконного ввоза из Республики Казахстан в Россию сыра общим весом 39 тонн, сообщили в Россельхознадзоре.
Иллюстративное фото с сайта sroki.net
Иллюстративное фото с сайта sroki.net
 Иллюстративное фото с сайта sroki.net Груз перевозили на двух грузовых автомобилях из Казахстанского ТОО "Молочный Альянс" челябинскому ООО "Транслизинг". Документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции, у грузоперевозчика отсутствовали. В ходе ветеринарного досмотра установлено отсутствие на сыре маркировочных этикеток. Было установлено, что данные партии сыра не допущены к ввозу на территорию Российской Федерации. - Указанное свидетельствует о непринятии должных мер со стороны компетентных органов Республики Казахстан, - сообщили в Россельхознадзоре. - В этой связи Россельхознадзором направлено письмо Председателю Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о проведении проверки и принятии мер, направленных на исключение подобных случаев.

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