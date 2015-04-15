В Россию запретили ввоз 39 тонн сыра из Казахстана

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области 12 апреля на КПП «Николаевка» пресечена попытка незаконного ввоза из Республики Казахстан в Россию сыра общим весом 39 тонн, сообщили в Россельхознадзоре. Иллюстративное фото с сайта sroki.net Груз перевозили на двух грузовых автомобилях из Казахстанского ТОО "Молочный Альянс" челябинскому ООО "Транслизинг". Документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции, у грузоперевозчика отсутствовали. В ходе ветеринарного досмотра установлено отсутствие на сыре маркировочных этикеток. Было установлено, что данные партии сыра не допущены