39,5 млрд тенге на АСП: как в Казахстане будут определять черту бедности

По итогам 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 413,7 тысячам человек из 78,1 тысяч семей. На эти цели из бюджета было направлено 39,5 млрд тенге, сообщили в министерстве труда и социальной защиты.
АСП предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. По итогам 2024 года дополнительная выплата назначена 129,5 тысячам детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 5,4 млрд тенге;
- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и др.
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz). В ведомстве напомнили, что в соответствии с Социальным кодексом РК с 1 января 2025 года черта бедности для назначения АСП определяется от медианного дохода населения.
- Минтруда совместно с Бюро национальной статистики по данным цифровой карты семьи произведены расчеты размера ежеквартального медианного дохода. По их результатам черта бедности определена на уровне 35% от медианного дохода, но не ниже действующего уровня, то есть 70% от регионального прожиточного минимума.
Стоит отметить, что внедрение медианного дохода при определении черты бедности не приведет к уменьшению размеров адресной социальной помощи. Более того, предполагается рост числа получателей АСП на 755 семей, или свыше 3,8 тысяч человек.
Кроме того, с 1 января запущен пилотный проект по апробированию механизма учета расходов граждан, претендующих на АСП.
- Сбор информации о движении денежных средств осуществляется только после получения согласия от заявителя и членов его семьи через информационные системы госорганов и банков второго уровня в агрегированном виде, - говорится в сообщении.
Если наличие расходных операций по банковским счетам не превышает черту бедности, то АСП назначается в соответствии с действующим законодательством.
К слову, по данным Бюро национальной статистики, медианная заработная плата в Казахстане за 2024 год составила 285 677 тенге. В 2023 году медианная зарплата равнялась 251 356 тенге.