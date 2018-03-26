40 представителей молодежи Атырау встретятся с президентом Казахстана

40 делегатов из Атырауской области отправились в Астану на 4-ый съезд Молодежного крыла партии «Нұр Отан» - «Жас Отан», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. В состав атырауской делегации вошли молодые предприниматели и лучшие специалисты из разных сфер деятельности. 28 марта в Астане молодежь примет участие в работе 4 съезда Молодежного крыла партии «Нұр Отан» - «Жас Отан». Также в столицу съедутся представители молодежных организаций со всех регионов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, учащиеся города Астаны, молодые депутаты маслихатов, депутаты Парламента