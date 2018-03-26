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Социум

40 представителей молодежи Атырау встретятся с президентом Казахстана

40 делегатов из Атырауской области отправились в Астану на 4-ый съезд Молодежного крыла партии «Нұр Отан» - «Жас Отан», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. В состав атырауской делегации вошли молодые предприниматели и лучшие специалисты из разных сфер деятельности. 28 марта в Астане молодежь примет участие в работе 4 съезда Молодежного крыла партии «Нұр Отан» - «Жас Отан». Также в столицу съедутся представители молодежных организаций со всех регионов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, учащиеся города Астаны, молодые депутаты маслихатов, депутаты Парламента
gorod
40 представителей молодежи Атырау встретятся с президентом Казахстана
40 делегатов из Атырауской области отправились в Астану на 4-ый съезд Молодежного крыла партии «Нұр Отан» - «Жас Отан», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. 
В состав атырауской делегации вошли молодые предприниматели и лучшие специалисты из разных сфер деятельности. 28 марта в Астане молодежь примет участие в работе 4 съезда Молодежного крыла партии «Нұр Отан» - «Жас Отан». Также в столицу съедутся представители молодежных организаций со всех регионов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, учащиеся города Астаны, молодые депутаты маслихатов, депутаты Парламента, представители государственных органов, члены НДП «Нур Отан». Планируется, что с молодежью Казахстана встретится президент Нурсултан Назарбаев. Главной темой обсуждения станет программная статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и пути ее реализации. По словам председателя областного филиала Молодежного Крыла "Жас Отан" Рината ГИЛАЖЕВА, на съезде каждый из молодых делегатов готов поделиться своими мыслями и идеями о том, как улучшить свою молодежную политику. - Мы ждем от съезда больших новостей, перспектив и новых начинаний. Современная молодежь должна принимать полноценное участие во всех сферах общества, и трудиться на пути развития независимости, - рассказал Ринат ГИЛАЖЕВ. Отметим, что ежегодно в работе съезда Молодежного крыла партии «Нұр Отан» - «Жас Отан» принимают участие около 2000 делегатов со всех регионов Казахстана.
Камилла МАЛИК
Молодежь поезд встреча съезд столица

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