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Социум

400 жителей Актюбинской области вернулись к традиционной вере

Такие данные были озвучены на заседании совета по связям с религиозными объединениями, который прошел в акимате Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В заседании приняли участие представители религиозных объединений, государственных органов, неправительственных организаций и ученые-религиоведы. Выступая с докладом об итогах деятельности за 2017 год, руководитель управления по делам религий Жолдас Калмаганбетов отметил, что религиозная ситуация по области в отчетный период остаётся стабильной. Согласно докладу, были приняты действенные меры по повышению эффективности
Дана Рахметова
400 жителей Актюбинской области вернулись к традиционной вере
Такие данные были озвучены на заседании совета по связям с религиозными объединениями, который прошел в акимате Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В заседании приняли участие представители религиозных объединений, государственных органов, неправительственных организаций и ученые-религиоведы. Выступая с докладом об итогах деятельности за 2017 год, руководитель управления по делам религий Жолдас Калмаганбетов отметил, что религиозная ситуация по области в отчетный период остаётся стабильной. Согласно докладу, были приняты действенные меры по повышению эффективности информационно-разъяснительной работы, направленной на профилактику религиозного экстремизма и терроризма, улучшению качества кадров в религии. Так, на сегодня по обеспеченности мечетей имамами Актюбинская область входит в тройку регионов-лидеров по Казахстану. - Был создан экспертный совет из 15 сильных теологов и психологов, который ежемесячно анализирует религиозную ситуацию по области. Также продолжена работа по привлечению в регион авторитетных теологов. Ими в 2017 году проведено порядка 1500 индивидуальных встреч и бесед с представителями целевых групп. Продолжается снижение количества приверженцев деструктивных религиозных течений: по итогам прошлого года к традиционным верованиям вернулись около 400 человек, - проинформировал Жолдас Калмаганбетов. Согласно поручению акима области, проводится комплексная работа по трудоустройству последователей ДРТ, в том числе их стимулируют к открытию собственного дела. Отметим, возможностями, предоставляемыми государственными программами по развитию предпринимательства, только за второе полугодие 2017 года воспользовались более 240 человек. Системная информационно-разъяснительная работа также проводится с родителями, чьи дети не соблюдают требования школьной формы. - На начало учебного года в регионе насчитывалось около 400 учеников, не соблюдающих школьную форму. С их родителями проведена разъяснительная работа, в результате родители 278 детей признали школьные требования. Считаю, что в этом есть огромная заслуга работников образования, - продолжил Жолдас Калмаганбетов. Заслушав доклад, аким области поручил усилить контроль и реализацию мероприятий по всем направлениям. - Мы должны продолжить работу, не останавливаясь на достигнутом и не сбавляя набранных темпов, - резюмировал глава региона.
Религия теологи деструктивные течения

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