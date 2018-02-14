400 жителей Актюбинской области вернулись к традиционной вере

Такие данные были озвучены на заседании совета по связям с религиозными объединениями, который прошел в акимате Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В заседании приняли участие представители религиозных объединений, государственных органов, неправительственных организаций и ученые-религиоведы. Выступая с докладом об итогах деятельности за 2017 год, руководитель управления по делам религий Жолдас Калмаганбетов отметил, что религиозная ситуация по области в отчетный период остаётся стабильной. Согласно докладу, были приняты действенные меры по повышению эффективности