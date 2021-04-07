41 человека эвакуировали из горящего общежития в Уральске (видео)

Среди эвакуированных 12 детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар произошел 7 апреля в 00.51. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, поступила информация о том, что на восьмом этаже дома №221/1 по улице Тайманова горит квартира. – Выяснилось, что в квартире горят личные вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. Спасатели с восьмого и нижних этажей эвакуировали 41 человека, 12 из которых - дети. Очаг возгорания был локализован в 1.22 и полностью ликвидирован в 2.05. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС ЗКО. yrpkHMH0NtQ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэт