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Происшествия Социум

41 человека эвакуировали из горящего общежития в Уральске (видео)

Среди эвакуированных 12 детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар произошел 7 апреля в 00.51. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, поступила информация о том, что на восьмом этаже дома №221/1 по улице Тайманова горит квартира. – Выяснилось, что в квартире горят личные вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. Спасатели с восьмого и нижних этажей эвакуировали 41 человека, 12 из которых - дети. Очаг возгорания был локализован в 1.22 и полностью ликвидирован в 2.05. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС ЗКО. yrpkHMH0NtQ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэт
Арайлым Усербаева
41 человека эвакуировали из горящего общежития в Уральске (видео)
Среди эвакуированных 12 детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
41 человек эвакуировали из горящего общежития в Уральске (видео)
41 человек эвакуировали из горящего общежития в Уральске (видео)
Пожар произошел 7 апреля в 00.51. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, поступила информация о том, что на восьмом этаже дома №221/1 по улице Тайманова горит квартира. – Выяснилось, что в квартире горят личные вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. Спасатели с восьмого и нижних этажей эвакуировали 41 человека, 12 из которых - дети.  Очаг возгорания был локализован в 1.22 и полностью ликвидирован в 2.05. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС ЗКО. yrpkHMH0NtQ
41 человек эвакуировали из горящего общежития в Уральске (видео)
41 человек эвакуировали из горящего общежития в Уральске (видео)
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлено ДЧС ЗКО
Пожар общежитие

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