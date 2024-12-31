Казахстанские работодатели задолжали 4,4 млрд тенге своим работникам

В 2024 году инспекции труда из местных исполнительных органов переданы в ведение министерства, что позволило создать независимую вертикаль контроля за соблюдением трудового законодательства. В рамках этой реформы был создан Комитет государственной инспекции труда с территориальными подразделениями.

В 2024 году инспекции труда из местных исполнительных органов переданы в ведение министерства, что позволило создать независимую вертикаль контроля за соблюдением трудового законодательства. В рамках этой реформы был создан комитет государственной инспекции труда с территориальными подразделениями.

В результате была усилена проверка соблюдения трудовых прав, включая проблемы с задержкой заработной платы. Так, за 11 месяцев 2024 года на 277 предприятиях была выявлена задолженность по зарплате на сумму 4,4 миллиарда тенге, и 17,5 тысяч работников получили свои задолженности.

Кроме того, во время проверок было выявлено 7 583 нарушения, из которых 5 723 касались сферы труда, 1 793 — безопасности и охраны труда, а 67 — занятости населения. Работодателям выдали 2 998 предписаний, наложено 3 359 административных штрафов на сумму 371 миллион тенге. Эти меры позволили защитить трудовые права более 33 тысяч работников.

В улучшении условий труда стало внедрение цифровой карты предприятий, которая позволяет в реальном времени отслеживать условия труда и профессиональные риски на предприятиях. Благодаря этому, уровень травматизма в 2024 году снизился на 3,7% по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, введены социальные гарантии для водителей такси, что значительно повысило их социальную защиту.