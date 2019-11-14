45 тонн пшеницы сгорело в ЗКО

Кроме пшеницы сгорело 15 тонн проса, 16 тонн ячменя и 30 тонн сорги, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар произошел 13 ноября около 21.00 в поселке Переметное района Байтерек. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, складское помещение сгорело на территории ТОО "Калининское". – В отдельно стоящем складском помещении горело 45 тонн яровой пшеницы, 15 тонн проса, 16 тонн ячменя и 30 тонн сорги. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Кроме этого, сгорел фронтальный погрузчик. Произошло частичное обрушение крыши. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Полно