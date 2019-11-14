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Социум

45 тонн пшеницы сгорело в ЗКО

Кроме пшеницы сгорело 15 тонн проса, 16 тонн ячменя и 30 тонн сорги, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар произошел 13 ноября около 21.00 в поселке Переметное района Байтерек. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, складское помещение сгорело на территории ТОО "Калининское". – В отдельно стоящем складском помещении горело 45 тонн яровой пшеницы, 15 тонн проса, 16 тонн ячменя и 30 тонн сорги. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Кроме этого, сгорел фронтальный погрузчик. Произошло частичное обрушение крыши. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Полно
Арайлым Усербаева
45 тонн пшеницы сгорело в ЗКО
Кроме пшеницы сгорело 15 тонн проса, 16 тонн ячменя и 30 тонн сорги, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пожар произошел 13 ноября около 21.00 в поселке Переметное района Байтерек. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, складское помещение сгорело на территории ТОО "Калининское". – В отдельно стоящем складском помещении горело 45 тонн яровой пшеницы, 15 тонн проса, 16 тонн ячменя и 30 тонн сорги. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Кроме этого, сгорел фронтальный погрузчик. Произошло частичное обрушение крыши. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Полностью ликвидировать пожар удалось в 00.01. На месте работали семь пожарных и две единицы техники, а также 15 человек из числа добровольцев, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.
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Пожар склад пшеница

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