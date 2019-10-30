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Социум

46 водителей автобусов не хватает в Уральске

Из-за нехватки кадров автобусные предприятия не могут выпустить на линию имеющиеся автобусы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев, в городе функционируют 28 маршрутов, которые обслуживают шесть перевозчиков. Для городских маршрутов за два года закупили 46 новых автобусов. – У нас есть проблемы в сфере пассажирских перевозок, и в первую очередь это нехватка квалифицированных водителей. Автобусы есть, а водителей нет. Горожане жалуются, что автобу
Арайлым Усербаева
46 водителей автобусов не хватает в Уральске
Из-за нехватки кадров автобусные предприятия не могут выпустить на линию имеющиеся автобусы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев, в городе функционируют 28 маршрутов, которые обслуживают шесть перевозчиков. Для городских маршрутов за два года закупили 46 новых автобусов. – У нас есть проблемы в сфере пассажирских перевозок, и в первую очередь это нехватка квалифицированных водителей. Автобусы есть, а водителей нет. Горожане жалуются, что автобусы редко ездят, им приходится ждать нужный маршрут, а у нас нет сменных водителей. Всего в автобусных парках города не хватает 46 водителей. Их средняя зарплата составляет 50-60 тысяч тенге. Люди предпочитают работать в иностранных компаниях вахтовым методом, так как заработная плата там значительно выше. Кроме этого, в этом году внесли изменения в правила дорожного движения и теперь водителем общественного транспорта может работать человек, у которого есть трехлетний стаж работы в качестве водителя микроавтобуса. С одной стороны это правильно, но с другой стороны эти нормы создают определенные неудобства. Рабочий день одного водителя составляет 16 часов, он утром в 5.00 приезжает на базу, проходит медкомиссию, получает путевку и выезжает. Смена у него заканчивается в 22.00, пока он сдаст смену, приедет домой время уже 23.00. Получается, он спит только 5-6 часов, а заменить его некому, - рассказал Айдар Менеев. Выяснилось, что в качестве субсидий перевозчикам в этом году было выделено около 223 миллиона тенге. По словам Айдара Менеева, в 2017 году себестоимость проезда составляла 185 тенге, а в 2019 году - 207 тенге. – Пока вопрос о поднятии цен на проезд мы не рассматриваем. В последний раз тариф поднимался в 2017 году. Что касается транспортных карт, то с 1 июля мы действительно приостановили оплату через карту. Причиной этому явилось то, что перевозчики и оператор услуг не смогли прийти к единому мнению. Договор был расторгнут, и мы в данный момент ведем переговоры с другими операторами. Наше главное условие - это интеграция с действующими картами, которые уже есть у горожан. Конкретные сроки мы пока озвучить не можем, - добавил Айдар Менеев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    

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