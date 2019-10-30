46 водителей автобусов не хватает в Уральске

Из-за нехватки кадров автобусные предприятия не могут выпустить на линию имеющиеся автобусы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев, в городе функционируют 28 маршрутов, которые обслуживают шесть перевозчиков. Для городских маршрутов за два года закупили 46 новых автобусов. – У нас есть проблемы в сфере пассажирских перевозок, и в первую очередь это нехватка квалифицированных водителей. Автобусы есть, а водителей нет. Горожане жалуются, что автобу