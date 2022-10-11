– Второго февраля этого года мы направили исковое заявление в защиту прав 29 потребителей в Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО в отношении ТОО Akdeer. Суд вынес решение о признании недействительными договоры купли-продажи и взыскании с продавца в пользу потребителей стоимости товара. Согласно решения суда, продавец всем потребителям вернул денежные средства, - сообщила Эльмира Киматова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента по защите прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова рассказала, что с 2019 года в Уральск приезжают компании из Алматы для презентаций. На них они продают массажные накидки, изготовленные в Китае, под видом товара японского производства. При чём на клиентов онлайн оформляют банковские займы через смартфоны самих же покупателей. При продаже не говорят о противопоказаниях товара, его реальной стоимости и производителях. К слову, реальная стоимость - 73 тысячи тенге, тогда как продавали накидки по 720 тысяч и 834 тысячи тенге.Вместе с тем в департамент обратились 35 потребителей с аналогичными жалобами, но на компанию ТОО Vip Events. Департамент также направил исковое заявление в суд, где ответчик вышел с предложением о подписании соглашения об урегулировании спора в порядке медиации. В августе соглашения подписали и всем заявителям вернули деньги. Общая сумма возврата составила более 48 миллионов тенге. К слову, седьмого октября уральский суд №2 вынес ещё одно решение по коллективному иску в отношении ТОО Akdeer. Компания обязана вернуть 4,9 миллионов тенге ещё восьми потребителям.Департамент участвовал в процессе в качестве третьего лица. Сейчас в производстве этого же суда находятся два исковых заявления в отношении других компаний. Департамент же обратился в прокуратуру и полицию Алматы с просьбой рассмотреть вопрос о законности работы этих компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.