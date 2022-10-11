– Второго февраля этого года мы направили исковое заявление в защиту прав 29 потребителей в Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО в отношении ТОО Akdeer. Суд вынес решение о признании недействительными договоры купли-продажи и взыскании с продавца в пользу потребителей стоимости товара. Согласно решения суда, продавец всем потребителям вернул денежные средства, - сообщила Эльмира Киматова.Вместе с тем в департамент обратились 35 потребителей с аналогичными жалобами, но на компанию ТОО Vip Events. Департамент также направил исковое заявление в суд, где ответчик вышел с предложением о подписании соглашения об урегулировании спора в порядке медиации. В августе соглашения подписали и всем заявителям вернули деньги. Общая сумма возврата составила более 48 миллионов тенге. К слову, седьмого октября уральский суд №2 вынес ещё одно решение по коллективному иску в отношении ТОО Akdeer. Компания обязана вернуть 4,9 миллионов тенге ещё восьми потребителям. Департамент участвовал в процессе в качестве третьего лица. Сейчас в производстве этого же суда находятся два исковых заявления в отношении других компаний. Департамент же обратился в прокуратуру и полицию Алматы с просьбой рассмотреть вопрос о законности работы этих компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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