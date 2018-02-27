5-летний мальчик скончался после удаления аппендицита в Атырау

Несчастный случай произошел 26 февраля в 19.00 в детской областной больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта sensum.club.ru Об этом сообщил заведующий детской областной больницы Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. -Это произошло вчера вечером, мальчику была проведена операция по удалению слепой кишки, или аппендицита, к несчастью, анестезия дала осложнение, это одна из ожидаемых реакций организма, и ребенок умер. В настоящее время назначен ряд экспертиз, - рассказал Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. Другие подробности несчастного случая заведующий медучреждения отказался комм