Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

5-летний мальчик скончался после удаления аппендицита в Атырау

Несчастный случай произошел 26 февраля в 19.00 в детской областной больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта sensum.club.ru Об этом сообщил заведующий детской областной больницы Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. -Это произошло вчера вечером, мальчику была проведена операция по удалению слепой кишки, или аппендицита, к несчастью, анестезия дала осложнение, это одна из ожидаемых реакций организма, и ребенок умер. В настоящее время назначен ряд экспертиз, - рассказал Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. Другие подробности несчастного случая заведующий медучреждения отказался комм
gorod
5-летний мальчик скончался после удаления аппендицита в Атырау
Несчастный случай произошел 26 февраля в 19.00 в детской областной больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта sensum.club.ru Об этом сообщил заведующий детской областной больницы Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. -Это произошло вчера вечером, мальчику была проведена операция по удалению слепой кишки, или аппендицита, к несчастью, анестезия дала осложнение, это одна из ожидаемых реакций организма, и ребенок умер. В настоящее время назначен ряд экспертиз, - рассказал Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. Другие подробности несчастного случая заведующий медучреждения отказался комментировать до полного завершения расследования дела. Нужно отметить, что мальчик - житель г.Атырау. Ерлан ОМАРОВ
смерть операция Мальчик аппендицит

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article