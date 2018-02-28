50 граждан Узбекистана находились в автобусе, столкнувшемся с «легковушкой» полицейского в ЗКО

ДТП произошло утром 27 февраля возле поселка Алгабас Сырымского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как выяснилось, в автобусе, который на 339 километре трассы Самара-Шымкент, столкнулся с автомашиной "ВАЗ-2114", находились 50 граждан Узбекистана. - В Автобусе находились граждане Узбекистана, которые ехали в Россию на заработки. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. После ДТП всех их высадили и они находились в кафе "Кынык" в поселке Алгабас. Вместе с ними ехал еще один такой же автобус. Он уехал в Уральск, высадил пассажиров и вернулся за теми, кто остался в кафе. Авт