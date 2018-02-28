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Происшествия

50 граждан Узбекистана находились в автобусе, столкнувшемся с «легковушкой» полицейского в ЗКО

ДТП произошло утром 27 февраля возле поселка Алгабас Сырымского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как выяснилось, в автобусе, который на 339 километре трассы Самара-Шымкент, столкнулся с автомашиной "ВАЗ-2114", находились 50 граждан Узбекистана. - В Автобусе находились граждане Узбекистана, которые ехали в Россию на заработки. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. После ДТП всех их высадили и они находились в кафе "Кынык" в поселке Алгабас. Вместе с ними ехал еще один такой же автобус. Он уехал в Уральск, высадил пассажиров и вернулся за теми, кто остался в кафе. Авт
Дана Рахметова
50 граждан Узбекистана находились в автобусе, столкнувшемся с «легковушкой» полицейского в ЗКО
ДТП произошло утром 27 февраля возле поселка Алгабас Сырымского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как выяснилось, в автобусе, который на 339 километре трассы Самара-Шымкент, столкнулся с автомашиной "ВАЗ-2114", находились 50 граждан Узбекистана. - В Автобусе находились граждане Узбекистана, которые ехали в Россию на заработки. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. После ДТП всех их высадили и они находились в кафе "Кынык" в поселке Алгабас. Вместе с ними ехал еще один такой же автобус. Он уехал в Уральск, высадил пассажиров и вернулся за теми, кто остался в кафе. Автобус, попавший в ДТП, был доставлен в поселок Жымпиты. Здесь он и будет оставаться, пока идут следственные мероприятия, - рассказали в акимате Сырымского района. Между тем, водитель и пассажиры "ВАЗа" остаются в больнице Уральска. Напомним, ДТП произошло утром 27 февраля. На автодороге Самара-Шымкент столкнулись пассажирский автобус и "ВАЗ-2114", за рулем которого находился участковый инспектор полиции Сырымского РОВД. Стоит отметить, что с начала года это уже не происшествие с участием пассажирских автобусов с гражданами Узбекистана. Так, 18 января на территории Актюбинской области в автобусе заживо сгорели 52 гражданина Узбекистана, которые ехали на заработки в Россию. А 25 февраля автобус с пассажирами опрокинулся на автодороге в района г.Хромтау Актюбинской области. Тогда в больницу были госпитализированы семь граждан Узбекистана.
Фото предоставлено очевидцами
ДТП граждане Узбекистана

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