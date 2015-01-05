С 1 января в республике можно оплатить штрафы за административные правонарушения со значительной скидкой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". alimbekerovПо словам начальника отделения адмнистративной практики УАП ДВД ЗКО Ербола АЛИМБЕКЕРОВА, 1 января 2015 года в Казахстане вступила в законную силу статья 811 КоАП РК. - Это сокращенное производство по административным правонарушениям, - рассказал Ербол АЛИМБЕКЕРОВ. - Если должностное лицо составляет протокол в отношении лица, совершившего правонарушение, на месте разъясняет ему право на оплату в размере 50% от указанной суммы в течение 7 суток. Если, скажем, водитель согласен с правонарушением и хочет оплатить в течение 7 суток, должностное лицо вручает ему копию протокола с квитанцией установленного образца, по которой он должен оплатить штраф и предоставить уже оплаченную квитанцию в отделение административной практики в течение тех же 7 суток с момента составления протокола. Кстати, если гражданин оплачивает штраф в течение 7 суток, то дело считается рассмотренным. В случае неиспользования или ненадлежащего использования права оплаты в размере 50% нарушитель будет оплачивать штраф в общем порядке. Кстати, гражданин имеет право оплатить по квитанции и тут же предоставить оплаченную квитанцию инспектору, оштрафовавшему его. Квитанция будет приобщена к делу. По словам начальника отделения, все сотрудники дорожно-патрульной полиции области уже получили новые протоколы и квитанции установленного образца, по которым работают, начиная с 1 января. К слову, 50-процентная скидка на оплату штрафов относится ко всем правонарушениям, а не только к нарушениям ПДД. Фото Медета МЕДРЕСОВА