Грозы, град и сильная жара: какой будет погода в ЗКО и западных регионах 15 июля

На западе Казахстана 15 июля ожидаются контрастные погодные условия: от штормовых предупреждений из-за гроз и града до экстремальной жары в ряде областей.

Завтра, 15 июля, в Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют дожди с грозами, местами возможны град и шквал, сопровождающиеся порывистым ветром до 15-20 м/с. В Уральске днем столбики термометров покажут +29…+31 °C, ночью ожидается +15…+17 °C, при этом на юге области температура достигнет +36 °C, а на западе региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на севере и востоке пройдут дожди с грозами, на юге осадки будут незначительными. В Атырау ночью и утром возможен небольшой дождь, температура воздуха ночью составит +24…+26 °C, днем ожидается сильная жара до +35…+37 °C; в отдельных частях области сохраняется риск возгораний.

В Мангистауской области на северо-востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами, в западных районах утром возможен туман и усиление ветра до 18 м/с. В Актау температура ночью опустится до +22…+24 °C, днем воздух прогреется до +33…+35 °C, при этом в центре и на востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается сложная метеообстановка: на севере и в центре пройдут грозы с градом и шквалами, а на юге - экстремальная жара до +40 °C. В Актобе днем прогнозируют небольшой дождь и грозу, температура ночью составит +20…+22 °C, днем +32…+34 °C; в большинстве районов региона объявлена высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

