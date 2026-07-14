В ЗКО запах от мебели обошелся продавцу в 2,6 млн тенге

Как сообщили в департаменте по защите прав потребителей ЗКО, в мае 2025 года женщина купила диван и два кресла за 948 400 тенге. Когда начался отопительный сезон, от мебели начал исходить резкий запах. Покупательница обратилась к продавцу с претензией и попросила вернуть деньги. После обращения продавец провел комиссионный осмотр мягкой мебели, но запах не подтвердил. В возврате денег женщине отказали, после чего она отвезла мебель в магазин и оставила её там.

Позже покупательница обратилась в суд, чтобы вернуть деньги за товар, неустойку и компенсацию морального вреда. Между тем продавец тоже обратился в суд. Во время разбирательств к процессу привлекли специалиста филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по ЗКО, которого ранее привлекала покупательница. Специалист сообщил, что его замеры показали в воздухе наличие ацетона, толуола, фенола и формальдегида. Однако результаты замеров не первышали норму.

Продавец не согласился с требованиями покупателя и подал встречный иск. Он просил обязать потребителя вывезти мебель, а также взыскать расходы за ее хранение. В качестве аргументов продавец указал, что во время комиссионного осмотра мебели посторонний запах зафиксирован не был, а покупатель не представил экспертное заключение, подтверждающее, что дефект является производственным.

Однако суд не принял эти доводы и встал на сторону потребителя.

Согласно решению суда, с продавца взысканы:

948 400 тенге - стоимость мебели,

1 659 700 тенге - неустойка,

50 000 тенге - компенсация морального вреда,

11 467 тенге - судебные расходы по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении встречного иска продавца об обязании покупателя вывезти мебель и взыскании расходов на ее хранение суд отказал. Решение суда пока не вступило в законную силу. Продавец вправе обжаловать его, подав апелляционную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам областного суда.