Конец иллюзий: кто из знаков зодиака может разочароваться в партнере до августа

Астрологический прогноз: как транзит Венеры поможет навести порядок в личной жизни и перестать тратить время на "не тех".

Планета любви Венера перешла в знак Девы, и это событие радикально меняет правила игры в наших отношениях. Как пишет Mixnews, до 6 августа нам придется отложить в сторону страсти, красивые жесты и привычку закрывать глаза на недостатки партнера. Начинается период прагматики, когда чувства проверяются не словами, а делами.

Венера в Деве - это не про романтику "напоказ". В ближайшие недели внутренний голос начнет требовать порядка: в делах, в быту и в людях, которые нас окружают. Если раньше вы могли прощать мелкие недомолвки, то теперь тяга к совершенству станет сильнее желания просто нравиться. Для крепких союзов это отличный шанс выйти на новый уровень близости, но для многих других - повод серьезно задуматься, стоит ли продолжать.

В этот период чувства выражаются через заботу и конкретные поступки. Вместо громких признаний в любви вы начнете ценить то, как партнер справляется с повседневными задачами и насколько он надежен. Венера поощряет сдержанность, поэтому излишняя демонстративность может начать раздражать.

Однако у этого транзита есть и обратная сторона: риск скатиться в тотальный перфекционизм. Легко превратиться в критика, который видит только недостатки. Важно помнить, что гармония сейчас держится на балансе между здоровой разборчивостью и способностью принимать человека со всеми его особенностями.

Астрологический прогноз указывает на то, что для некоторых знаков зодиака этот месяц станет "точкой отсечения".

Близнецы, Стрелец и Рыбы. Для этой тройки ключевым словом станет "стоп". Вы начнете подсознательно очерчивать границы и дистанцироваться от тех, кто не оправдывает ожиданий. Качество общения станет важнее его количества, и многие из вас предпочтут одиночество сомнительным компаниям.

Для этой тройки ключевым словом станет "стоп". Вы начнете подсознательно очерчивать границы и дистанцироваться от тех, кто не оправдывает ожиданий. Качество общения станет важнее его количества, и многие из вас предпочтут одиночество сомнительным компаниям. Рак, Скорпион и Весы. Время честного разговора с самим собой. Венера в Деве поможет вам увидеть истинные желания и отсечь всё лишнее. Если вы долгое время принимали что-то как должное, в ближайшие недели это положение вещей начнет вас тяготить - назревают перемены.

Время честного разговора с самим собой. Венера в Деве поможет вам увидеть истинные желания и отсечь всё лишнее. Если вы долгое время принимали что-то как должное, в ближайшие недели это положение вещей начнет вас тяготить - назревают перемены. Овен, Лев и Водолей. Включается режим жесткой "эмоциональной экономии". Вы станете придирчивее к окружению, и это верная стратегия. Перед тем как вкладывать силы в очередную встречу, вы трижды спросите себя: "А стоит ли оно того?".

Этот период - не про холодность, а про осознанность. Венера в Деве дает нам редкий шанс пересмотреть свои привязанности и освободить место для тех людей, которые действительно ценят вас и ваше время.