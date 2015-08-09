500 человек присутствовали на свадьбе у «молодого старика» из Атырау

У "молодого старика" Нуржана Уркешбаева, страдающего редким заболеванием в виде преждевременного старения кожи, в жизни состоялось знаменательное событие - 7 августа он женился, сообщает Tengrinews.kz. Фото © Асылбек Султанов Свадьба прошла в родном поселке Нуржана Мукур в Атырауской области. На свадьбе присутствовали около 500 человек, однако известных гостей не было. По словам жениха, торжество прошло благополучно и весело. Напомним, что в июле в социальной сети Facebook появились фотографии невесты Нуржана и пригласительного билета на торжество. Интернет-пользователи радовались за парня и ж