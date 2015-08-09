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Социум

500 человек присутствовали на свадьбе у «молодого старика» из Атырау

У "молодого старика" Нуржана Уркешбаева, страдающего редким заболеванием в виде преждевременного старения кожи, в жизни состоялось знаменательное событие - 7 августа он женился, сообщает Tengrinews.kz. Фото © Асылбек Султанов Свадьба прошла в родном поселке Нуржана Мукур в Атырауской области. На свадьбе присутствовали около 500 человек, однако известных гостей не было. По словам жениха, торжество прошло благополучно и весело. Напомним, что в июле в социальной сети Facebook появились фотографии невесты Нуржана и пригласительного билета на торжество. Интернет-пользователи радовались за парня и ж
Marat
500 человек присутствовали на свадьбе у «молодого старика» из Атырау
У "молодого старика" Нуржана Уркешбаева, страдающего редким заболеванием в виде преждевременного старения кожи, в жизни состоялось знаменательное событие - 7 августа он женился, сообщает  Tengrinews.kz.
Фото © Асылбек Султанов
Фото © Асылбек Султанов
 Фото © Асылбек Султанов Свадьба прошла в родном поселке Нуржана Мукур в Атырауской области. На свадьбе присутствовали около 500 человек, однако известных гостей не было. По словам жениха, торжество прошло благополучно и весело. Напомним, что в июле в социальной сети Facebook появились фотографии невесты Нуржана и пригласительного билета на торжество. Интернет-пользователи радовались за парня и желали молодой паре счастья. Церемония бракосочетания была намечена на август 2015 года. Позже сообщалось, что возлюбленную Уркешбаева, а ныне супругу зовут Асемгуль. Она из города Кульсары. "Жить намереваемся здесь, в ауле. Все-таки я старший сын, и моя будущая супруга будет первой невесткой у моих родителей, а младшему брату еще рано жениться. Асемгуль закончила учебу, но работу пока не нашла. Сам я работаю музыкантом, выступаю с группой", - рассказывал Уркешбаев. Также отмечалось, что на свадьбу был приглашен известный российский телеведущий Андрей Малахов. Однако, по всей видимости, ему не удалось приехать. Нужно отметить, что в конце 2011 года Нуржан перенес несколько пластических операций, которые омолодили его на несколько десятков лет. Оперировавший "молодого старика" хирург с 30-летним стажем работы Булат Баиров подчеркнул, что в Казахстане это первый случай заболевания прогерией. Позднее Уркешбаев получил однокомнатную квартиру в микрорайоне "Нурсая" в Атырау.

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