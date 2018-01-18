Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы ДЧС Актюбинской области, возгорание автобуса произошло возле поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области на автодороге Самара-Шымкент. Как стало известно, автобус марки "Икарус" ехал из Узбекистана в Россию. - Во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус». В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается. Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов, - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов. В регионе работают телефоны «горячей линии»: 8 (7132) 56-29-62, 8 (7132) 56-68-85.