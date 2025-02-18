53 млрд тенге налогов доначислили казахстанским блогерам

594 человека занизили свои доходы на общую сумму 53,3 миллиарда тенге, сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов. По словам самих блогеров, под обвинение в «занижении доходов» попало намного больше инфлюенсеров.

Как пояснили в КГД, в ходе проверок данные из различных источников сравнивались с поданными налоговыми декларациями, что и выявило нарушения.

— По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации, со сведениями представленных налоговых деклараций, установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. С 13 по 14 февраля направлены уведомления камерального контроля по занижению доходов, — отметили в ведомстве.

Теперь блогеры должны либо подать уточненную налоговую отчетность и уплатить налоги, либо предоставить объяснения.

— В целях исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов либо, в случае несогласия, представить пояснение. Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней, — подчеркнули в КГД.

В комитете подчеркнули, что авторы контента обязаны платить налоги при получении доходов от размещения онлайн-рекламы. К ней относятся продвижение или продажа информационных продуктов, продажа различных обучающих курсов, проведение розыгрышей и другие.

Казахстанский блогер Алишер Еликбаев в своем посте написал, что налоговые уведомления получили практически все инфлюенсеры.

— Ко всем блогерам стали прилетать письма счастья от налоговой. Можете начинать злорадствовать, — отметил он.

По его словам, суммы доначисленных налогов у некоторых коллег превышают 300 миллионов тенге. Это означает, что их предполагаемые обороты должны составлять около 1 миллиарда тенге. Однако Еликбаев считает такие расчеты маловероятными.

— Непонятно, как они такие суммы насчитали. Теперь они ходят и доказывают, что они не верблюды и столько не зарабатывают и никогда не зарабатывали. Обо мне тоже вспомнили, неуплата около 5 миллионов, но я подозреваю что они организовались из-за благотворительных сборов, два раза мы собирали деньги на мою карту на донорскую почку и один раз на реанимобиль для детского хосписа. Будем разбираться, — пишет блогер.

Еликбаев опасается, что такие методы налогового администрирования отбросят рынок назад.

— К методике подсчетов есть очень много вопросов, и сейчас все эти 8000 человек обязаны бежать в налоговую и доказывать, что не верблюды. Предлагается отчитаться за каждую сумму, откуда получил, за что и так далее и куда эти деньги направил. Правительство в очередной раз стреляет себе в ногу по одной простой причине. Люди, которые только начали легализовываться, резко начнут уходить в тень, потому что налоговой, получается, не важно, сколько ты заплатил, важно, как они посчитают. А считают они очень плохо, и это уже видно, — подчеркнул он.

Эти опасения разделяет и блогер Ринат Балгабаев, который с 2015 года официально платил налоги и маркировал рекламу. Однако тоже получил уведомление о задолженности.

— Сумма небольшая, но совершенно левая. Будем разбираться, — отметил он.

Напомним, в конце 2023 года стало известно, что в Казахстане планируют обязать блогеров платить налоги с доходов, полученных за счет рекламы в социальных сетях.