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Происшествия

54-летний нефтяник погиб на месторождении в Актюбинской области

Несчастный случай на производстве произошел 22 февраля на месторождении Жанажол «СНПС-Актобемунайгаз». Иллюстративное фото из архива "МГ" На скважине №3410 после проведения ремонтных работ обнаружили утечку воды. - Рабочие наблюдали за работой насоса, и обнаружили утечку технической воды, это и привело к несчастному случаю, - рассказал «МГ» замруководителя управления по инспекции труда Бауыржан Уразаев. - Создана комиссия для расследования данного несчастного случая. По версии специалистов, рабочие могли отравиться сероводородом, который присутствует в воде. Техническая вода при добыче нефти и
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54-летний нефтяник погиб на месторождении в Актюбинской области
Несчастный случай на производстве произошел 22 февраля на месторождении Жанажол «СНПС-Актобемунайгаз».
Иллюстративное фото из архива "МГ"   На скважине №3410 после проведения ремонтных работ обнаружили утечку воды. - Рабочие наблюдали за работой насоса, и обнаружили утечку технической воды, это и привело к несчастному случаю, - рассказал «МГ» замруководителя управления по инспекции труда Бауыржан Уразаев. - Создана комиссия для расследования данного несчастного случая. По версии специалистов, рабочие могли отравиться сероводородом, который присутствует в воде. Техническая вода при добыче нефти и газа используется для поддержания пластового давления. Погибшему нефтянику было 54 года. Второму нефтянику 40 лет, он находится в больнице. Медики подтвердили, что в сельскую больницу он поступил с отравлением сероводородом. Азамат АКЫЛ
Актобе

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