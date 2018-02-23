54-летний нефтяник погиб на месторождении в Актюбинской области

Несчастный случай на производстве произошел 22 февраля на месторождении Жанажол «СНПС-Актобемунайгаз». Иллюстративное фото из архива "МГ" На скважине №3410 после проведения ремонтных работ обнаружили утечку воды. - Рабочие наблюдали за работой насоса, и обнаружили утечку технической воды, это и привело к несчастному случаю, - рассказал «МГ» замруководителя управления по инспекции труда Бауыржан Уразаев. - Создана комиссия для расследования данного несчастного случая. По версии специалистов, рабочие могли отравиться сероводородом, который присутствует в воде. Техническая вода при добыче нефти и