Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

573 млн бюджетных тенге присвоила бухгалтер поликлиники из Атырау

Главный бухгалтер городской поликлиники Атырау, пользуясь служебным положением, умышленно из корыстных побуждений с 2012 по 2023 годы присвоила вверенные ей бюджетные более 573 миллиона тенге. Она перечисляла деньги на свои расчетные счета в банках.
Арайлым Усербаева
573 млн бюджетных тенге присвоила бухгалтер поликлиники из Атырау

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении бухгалтера городской поликлиники. Женщину обвинили в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем.

Как сообщили в Верховном суде, главный бухгалтер городской поликлиники Атырау, пользуясь служебным положением, умышленно из корыстных побуждений с 2012 по 2023 годы присвоила вверенные ей бюджетные более 573 миллиона тенге. Она перечисляла деньги на свои расчетные счета в банках.

– Полученные преступным путем эти средства, легализовала заключая сделки в виде перечисления средств. Поликлинике был причинен ущерб в особо крупном размере, - говорится в сообщении Верховного суда. 

Отметим, что во время суда подсудимая возместила лишь три миллиона тенге. Сама подсудимая, частично признав свою вину, просила назначить более мягкий вид наказания.

Таким образом подсудимая признана виновной по обеим статьям уголовного кодекса. Её приговорили к восьми годам лишения свободы. Кроме этого суд конфисковал в пользу государства имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем. Вместе с тем ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с денежной и материальной ответственностью на 10 лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article