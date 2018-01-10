Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов заместителя руководителя ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбека САККАЗОВА, ежедневно на линию выходят 86 единиц техники. - На сегодняшний день из города уже вывезено 58,4 тысячи кубометров снега. На улицах работают более 300 человек. Мы убираем главные улицы и также работаем по заявкам жителей, - пояснил Асылбек САККАЗОВ. Стоит отметить, что на дорогах работают 10 автогрейдеров, 10 погрузчиков, 18 бортовых машин, 12 поливо-моечных машин, 12 песочников, 20 тракторов с щеткой и 4 мини-трактора.