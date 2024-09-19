5,9 миллиардов тенге выделили на ремонт дорог после паводка в Атырауской области. На эти деньги, выделенные из резерва правительства, отремонтируют и построят восемь участков.

5,9 млрд тенге выделили на ремонт дорог после паводка в Атырауской области

5,9 миллиардов тенге выделили на ремонт дорог после паводка в Атырауской области. На эти деньги, выделенные из резерва правительства, отремонтируют и построят восемь участков.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Из этих средств 4,6 миллиардов тенге направят на восстановление семи участков автомобильных дорог областного значения, включая «Индер – Карабау – Сагиз», подъездные пути к поселку Карабау, «Сарытогай – Махамбет», «Атырау – Индер», а также тротуары в городе Кульсары;

Порядка 1,3 миллиардов тенге направят на строительство моста и водопропускных труб на автомобильной дороге «Индер – Карабау – Миялы – Сагиз», также пострадавшей в результате наводнения.

Стоит отметить, паводки вызвали серьезные разрушения на 11 участках дорог и повреждения водопропускных труб на пяти участках.