Во время паводка в Атырау из-за движения тяжелой техники во время берегоукрепления повредили гранит и брусчатку на набережной.

В Атырау восстанавливают поврежденную во время паводка набережную

Во время паводка в Атырау из-за движения тяжелой техники во время берегоукрепления повредили гранит и брусчатку на набережной, а также разрушили железные ограждения, сообщили в РСК Атырауской области. Сейчас там начали проводить средний ремонт.

— Во время ремонта заварят ограждения, восстановят гранитные камни и брусчатку, установят фонари. Также обновят резиновое покрытие беговой дорожки. Сейчас ведутся демонтажные работы, — рассказал пресс-секретарь городского акимата Гасырбек Тулегенов.

Подрядная компания ТОО «BS» планирует завершить ремонт до конца этого года.