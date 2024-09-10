Дома возвели для пострадавших после паводка в микрорайоне «Болашак» в Кульсары.

В пресс-службе акима Атырауской области сообщили, что микрорайоне «Болашак» в Кульсары построили дома для пострадавших от паводка. Из сотни домов, от 60-ти уже вручили ключи новосёлам.

— Сложные дни позади. Мы достойно преодолели большое испытание, приложили все усилия, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. В этот радостный день хочу выразить большую признательность соотечественникам, в особенности всем, кто принимал активное участие в устранении последствий паводка. Пусть новые дома наполнятся счастьем и благополучием. Пусть в каждой семье всегда царит радость и достаток, — сказал аким области Серик Шапкенов.

Наряду с этим глава региона рассказал о начале реализации программы развития микрорайона, в рамках которой здесь начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, школы BINOM, а также детского сада. Кроме того, за счет местных компаний - спонсоров возведут открытую спортплощадку.

— Мой дом в микрорайоне Автожолшылар затопило водой. Ждали помощи от государства. И вот спустя короткое время стали обладателями нового жилья. Дом светлый, просторный, даже кухонная мебель есть. Я очень рада, — поделилась своими впечатлениями жительница Кульсары Шолпан Назарова.

Площадь каждого дома составляет 100 квадратных метров, всего ведется строительство 100 домов, остальные 40 сдадут до 20 сентября. Все они обеспечены необходимой инфраструктурой.

80 из 100 домов построены за счет средств фонда «Қазақстан халқына», остальные 20 за счет местного бюджета. В строительных работах задействованы восемь местных подрядных компаний.

К слову, из-за паводков в городе Кульсары были повреждены 2 600 домов. Из них 1455 признали аварийными, а 1187 подлежат ремонту. На данный момент пострадавшие получили компенсацию.