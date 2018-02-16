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Социум

6-месячной девочке из Уральска с редким заболеванием требуется дорогостоящая операция

У 6-месячной Аруназ УРАЗБЕК диагностировали преждевременное сращивание лобной кости, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аруназ УРАЗБЕК родилась 20 августа 2017 года. Педиатр в родильном доме уверил молодую маму в том, что девочка здорова, и уже на второй день после родов их отправили домой. В 2,5 месяца у Аруназ УРАЗБЕК диагностировали тригоноцефалию (метопический синостоз, то есть преждевременное заращение шва, соединяющего две половины лобной кости. Преждевременное заращение шва вызывает деформацию свода черепа и вредной зоны лица - прим. автора). По словам мамы девочки Айсулу КУРМА
gorod
6-месячной девочке из Уральска с редким заболеванием требуется дорогостоящая операция
У 6-месячной Аруназ УРАЗБЕК диагностировали преждевременное сращивание лобной кости, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аруназ УРАЗБЕК родилась 20 августа 2017 года. Педиатр в родильном доме уверил молодую маму в том, что девочка здорова, и уже на второй день после родов их отправили домой. В 2,5 месяца у Аруназ УРАЗБЕК диагностировали тригоноцефалию (метопический синостоз, то есть преждевременное заращение шва, соединяющего две половины лобной кости. Преждевременное заращение шва вызывает деформацию свода черепа и вредной зоны лица - прим. автора). По словам мамы девочки Айсулу КУРМАШ, когда дочь только родилась, врачи сказали, что со временем шов разойдется и все будет хорошо. - Шов все сильнее зарастает, и у Аруназ попросту растет лоб с каждым днем. В Уральске никакого лечения нам дать не могут. Операции проводят либо в Астане, либо за границей. Нам предложили квоту в столичную клинику, вот только операцию придется сделать не одну. В отличие от российских клиник в Астане не вставляют пластину между двумя половинами лобной кости, чтобы предотвратить их сращивание вновь. А если ее не ставить, то это большой риск. Да к тому же сами врачи говорят, что никаких гарантий на полное выздоровление они не дают, - рассказывает расстроенная мама. Айсулу КУРМАШ и супруг обратились в несколько клиник, и только в Москве им дали положительный ответ. Специалисты российской клиники имеют большой опыт и пообещали, что после операции череп Аруназ приобретет стандартную форму. - Мы живем в поселке Анката Теректинского района и средств на то, чтобы отвезти нашу единственную и долгожданную дочь на операцию - нет. Операция и реабилитация в Москве обойдется в 800 тысяч рублей, а нам негде взять такие огромные деньги. В семье работает только супруг, я нахожусь в декретном отпуске. Накопить такую сумму за пару месяцев невозможно, так как операцию надо делать до 8 месяцев, иначе дефект все-таки останется. Это грозит глухотой, слепотой и отсталостью в развитии,  - пояснила молодая мама. Если Вы желаете помочь маленькой Аруназ УРАЗБЕК поехать на лечение, можете обратиться по номеру телефона 8 775 672 36 76. Kaspi Gold 5169 4931 9281 6182, ИНН 93101040034 Халык банк 4402 5735 5290 8453 (на имя Кашанова Н. Г.), ИНН 590318401887 Киви-кошелек: 87756723676.  
операция

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