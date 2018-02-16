6-месячной девочке из Уральска с редким заболеванием требуется дорогостоящая операция

У 6-месячной Аруназ УРАЗБЕК диагностировали преждевременное сращивание лобной кости, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аруназ УРАЗБЕК родилась 20 августа 2017 года. Педиатр в родильном доме уверил молодую маму в том, что девочка здорова, и уже на второй день после родов их отправили домой. В 2,5 месяца у Аруназ УРАЗБЕК диагностировали тригоноцефалию (метопический синостоз, то есть преждевременное заращение шва, соединяющего две половины лобной кости. Преждевременное заращение шва вызывает деформацию свода черепа и вредной зоны лица - прим. автора). По словам мамы девочки Айсулу КУРМА