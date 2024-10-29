6 трлн тенге на «убитые» дороги: заведено 24 уголовных дела о коррупции

23 октября прошло межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в дорожной сфере, на котором обсудили результаты внешнего анализа коррупционных рисков. Так, по данным борцов с коррупцией, за последние 5 лет на дорожную отрасль затрачено более 6 триллионов тенге, но состояние дорожной сети вызывает нарекания со стороны населения

23 октября прошло межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в дорожной сфере, на котором обсудили результаты внешнего анализа коррупционных рисков.

Так, по данным борцов с коррупцией, за последние 5 лет на дорожную отрасль затрачено более 6 триллионов тенге, но состояние дорожной сети вызывает нарекания со стороны населения.

– За 2023-2024 годы в госорганы поступило более 20 тысяч жалоб граждан на низкое качество автомобильных дорог. Общественность это связывает с коррупцией. Только с начала текущего года Агентством зарегистрировано 24 уголовных дела в этой отрасли. Внешний анализ показал наличие системных коррупционных рисков на всех этапах строительства и ремонта дорог, начиная с планирования, заканчивая контролем и содержанием. Уже на первоначальном этапе неправильно определяются проблемные участки, ремонтируются дороги, на которых недавно проводились работы. При проектировании смету искусственно завышают за счет излишних объемов работ и материалов, - отметили в антикоррупционной службе.

Крое этого, контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций. Показала свою недостаточность и многоступенчатая система контроля.

– Заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а технадзор выполняет свои функции формально. Не в полной мере используется потенциал Казахстанского дорожного научно-исследовательского института для развития отрасли. Вместо проведения прикладных научных исследований и внедрения инноваций институт занимается разработкой нормативной документации. Отсутствие контроля за внедрением новых технологий, недостаток квалифицированных кадров и сложная нормативно-правовая база также влияют на качество автодорог, - подчеркнули борцы с коррупцией.

Усугубляет проблему недостаточная цифровизация. Так, за последние 10 лет на развитие информсистем потрачено 16 миллиардов бюджетных средств. Однако до сих пор не разработана цифровая карта дорог.

По итогам анализа Агентством подготовлено свыше 90 рекомендаций по устранению коррупционных рисков в этой сфере.

– Предложены меры по пересмотру функционала экспертизы проектов и института технического надзора, переориентированию КаздорНИИ на разработку востребованных инновационных технологий, научно-техническому сопровождению крупных дорожных проектов, усилению полномочий Национального центра качества дорожных активов, а также созданию цифровой карты дорог. Ряд рекомендаций уже апробируется, - заключили в Актикоре.

Например, в Атырауской области планируется прослеживать выделенные денежные средства через проект «Цифровой тенге» при среднем ремонте одной из автодорог. В агентстве заверили, что работа по устранению коррупционных рисков в дорожной сфере и исполнению рекомендаций продолжается.

Отметим, что дороги ЗКО считаются наихудшими по республике. В этом году на 143 проекта в области выделено 91,6 миллиарда тенге, на которые планируется отремонтировать более 642 километров автомобильных дорог. Среди них:

На 11 объектов республиканской сети направлено 41,08 миллиарда тенге, из них планируется отремонтировать 115,4 км.

направлено 41,08 миллиарда тенге, из них планируется отремонтировать 115,4 км. На местной сети рассмотрено 53 проекта на сумму 36,2 млрд тенге, запланирован ремонт 328,5 км.

рассмотрено 53 проекта на сумму 36,2 млрд тенге, запланирован ремонт 328,5 км. На 38 объектов внутри поселковых улиц выделено 8,9 миллиарда тенге, запланирован ремонт 101,0 км

По Уральску запланирован ремонт 97,4 километра дорог на 5,2 миллиарда тенге.