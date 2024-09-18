18 сентября в областном акимате состоялось аппаратное совещание. Одним из главных рассматриваемых вопросов стал ремонт автомобильных дорог региона. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Марата Куаншалиева, общая протяженность автодорог области составляет 6 183 километра, 1 421 из которых трассы республиканского значения.
По словам Куаншалиева, в этом году на 143 проекта в области выделено 91,6 миллиарда тенге, на которые планируется отремонтировать более 642 километров автомобильных дорог. Среди них:
- На 11 объектов республиканской сети направлено 41,08 миллиарда тенге, из них планируется отремонтировать 115,4 км.
- На местной сети рассмотрено 53 проекта на сумму 36,2 млрд тенге, запланирован ремонт 328,5 км.
- На 38 объектов внутри поселковых улиц выделено 8,9 миллиарда тенге, запланирован ремонт 101,0 км
По Уральску запланирован ремонт 97,4 километра дорог на 5,2 миллиарда тенге.
– На ремонт дорог областного и районного значения в ЗКО в 2019-2023 годах потрачено 87,3 миллиарда тенге и отремонтировано 1059,1 километра дорог. В этом году во время паводков затопленными оказались карьеры песка и гравия. У нас возникла нехватка песчано-гравийной смеси для того, чтобы своевременно начать и продолжить работы на ремонтируемых участках дорог. 67% песчано-гравийной смеси здесь было приготовлено в результате предоплаты в начале года. Работа по подготовке материалов будет продолжена и в дальнейшем. По вашему поручению, в этом году все подрядные организации уведомлены о том, что дорожно-строительные работы должны быть завершены с апреля по конец сентября, однако из-за прошлых наводнений в некоторых районах строительные работы начались с опозданием, - сказал Марат Куаншалиев.
В 2024 году власти планировали отремонтировать 11 автодорог областного значения. В данный момент ведется реконструкция трех объектов и капитальный ремонт двух проектов. Работы по реконструкции, по словам Куаншалиева, почти завершены, ведется капремонт одной трассы. А вот подрядчиков для капремонта автодороги Аксай-Приуральный не нашлось, хотя конкурс объявлялся два раза. Что касается трассы Федоровка-Аксай, то проект получил положительное заключение экспертизы и сейчас власти готовят документацию для конкурса.
– По ремонту сельских дорог лидируют Акжайыкский, Жанибекский районы и район Байтерек. На 15 сентября здесь завершены 70-80% работ. 50-70% работ выполнены в Бурлинском, Жангалинском, Казталовском, Таскалинском районах и в Уральске. Аутсайдерами являются Бокейординский, Каратобинский и Шынгырлауский районы. Здесь выполнено всего 27-47% работ. Для оценки качества ремонтируемых дорог, мы пригласили специалистов «КазЖолНИИ». Они будут заниматься развитием услуг по научно-исследовательской работе в сфере дорог и транспорта, повышать квалификацию специалистов этой отрасли, предоставлять информацию о современных технологиях и методах по строительству дорог, паспортизацией дорог и обследованием асфальтобетонных заводов, - заключил Марат Куаншалиев.
Глава региона Нариман Турегалииев возмутился низкими темпами работ по ремонту автодорог. На недобросовестных подрядчиков, которые срывают сроки, аким области посоветовал подавать в суд, либо расторгать договор в одностороннем порядке. К примеру, ТОО «Сапа Курылыс»в течение двух лет занимается ремонтом дорог в селе Сайхин Бокейординского района. Однако, по словам акима района Нурлыбека Даумова, в этом году никакие работы компания не проводит.
– С июня мы три раза подавали на них в суд, но представители подрядной организации не участвуют в суде. Последний процесс пройдет второго октября, где будет принято окончательное решение, - отметил Нурлыбек Даумов.
Но Наримана Турегалиева не воодушевил такой ответ. Он отметил, что акимы районов сами должны контролировать ход работ. В случае игнорирования, то из областного бюджета перестанут выделяться средства на ремонт сельских дорог.
– Если народ спросит меня, почему мы не ремонтируем дороги, то я при всех скажу, что в этот виноват их аким. Кто из акимов не сможет организовать работу, тем районам не будем выделять деньги. Вы не можете справиться со своими задачами. Я должен этим заниматься? Должен быть контроль. Акимы сами своими ногами должны ходить и контролировать ход ремонтных работ. Это касается не только республиканских, но и областных, и сельских дорог. Да и со стороны управления нет контроля, - возмутился Турегалиев.
Кроме этого, аким области привел несколько примеров, когда по только что уложенному асфальту ездили машины и портили его.
– Надо заставлять их исправить недоделки. Когда по карману начинают бить, только тогда они понимают. По-другому наши дорожники не понимают. Поэтому заставляйте переделывать тот участок, который не соответствует требованиям. Я не видел, чтобы вы заставляли переделывать дороги. Обозначьте участок дороги, который не соответствует и заставляйте полностью снимать асфальт. Потом наши дорожники используют грязный щебень, сверху укладывают битум, получается грязь, а потом закатывают. Но ведь это же недопустимо! Куда смотрит технадзор?! За что мы им платим деньги?! Лишайте лицензий такие компании! Передайте подрядчикам, чтобы как следует строили дороги, - заключил Нариман Турегалиев.