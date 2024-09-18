18 сентября в областном акимате состоялось аппаратное совещание. Одним из главных рассматриваемых вопросов стал ремонт автомобильных дорог региона. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Марата Куаншалиева, общая протяженность автодорог области составляет 6 183 километра, 1 421 из которых трассы республиканского значения.

По словам Куаншалиева, в этом году на 143 проекта в области выделено 91,6 миллиарда тенге, на которые планируется отремонтировать более 642 километров автомобильных дорог. Среди них:

На 11 объектов республиканской сети направлено 41,08 миллиарда тенге, из них планируется отремонтировать 115,4 км.

направлено 41,08 миллиарда тенге, из них планируется отремонтировать 115,4 км. На местной сети рассмотрено 53 проекта на сумму 36,2 млрд тенге, запланирован ремонт 328,5 км.

рассмотрено 53 проекта на сумму 36,2 млрд тенге, запланирован ремонт 328,5 км. На 38 объектов внутри поселковых улиц выделено 8,9 миллиарда тенге, запланирован ремонт 101,0 км

По Уральску запланирован ремонт 97,4 километра дорог на 5,2 миллиарда тенге.

– На ремонт дорог областного и районного значения в ЗКО в 2019-2023 годах потрачено 87,3 миллиарда тенге и отремонтировано 1059,1 километра дорог. В этом году во время паводков затопленными оказались карьеры песка и гравия. У нас возникла нехватка песчано-гравийной смеси для того, чтобы своевременно начать и продолжить работы на ремонтируемых участках дорог. 67% песчано-гравийной смеси здесь было приготовлено в результате предоплаты в начале года. Работа по подготовке материалов будет продолжена и в дальнейшем. По вашему поручению, в этом году все подрядные организации уведомлены о том, что дорожно-строительные работы должны быть завершены с апреля по конец сентября, однако из-за прошлых наводнений в некоторых районах строительные работы начались с опозданием, - сказал Марат Куаншалиев.

В 2024 году власти планировали отремонтировать 11 автодорог областного значения. В данный момент ведется реконструкция трех объектов и капитальный ремонт двух проектов. Работы по реконструкции, по словам Куаншалиева, почти завершены, ведется капремонт одной трассы. А вот подрядчиков для капремонта автодороги Аксай-Приуральный не нашлось, хотя конкурс объявлялся два раза. Что касается трассы Федоровка-Аксай, то проект получил положительное заключение экспертизы и сейчас власти готовят документацию для конкурса.

– По ремонту сельских дорог лидируют Акжайыкский, Жанибекский районы и район Байтерек. На 15 сентября здесь завершены 70-80% работ. 50-70% работ выполнены в Бурлинском, Жангалинском, Казталовском, Таскалинском районах и в Уральске. Аутсайдерами являются Бокейординский, Каратобинский и Шынгырлауский районы. Здесь выполнено всего 27-47% работ. Для оценки качества ремонтируемых дорог, мы пригласили специалистов «КазЖолНИИ». Они будут заниматься развитием услуг по научно-исследовательской работе в сфере дорог и транспорта, повышать квалификацию специалистов этой отрасли, предоставлять информацию о современных технологиях и методах по строительству дорог, паспортизацией дорог и обследованием асфальтобетонных заводов, - заключил Марат Куаншалиев.

Глава региона Нариман Турегалииев возмутился низкими темпами работ по ремонту автодорог. На недобросовестных подрядчиков, которые срывают сроки, аким области посоветовал подавать в суд, либо расторгать договор в одностороннем порядке. К примеру, ТОО «Сапа Курылыс»в течение двух лет занимается ремонтом дорог в селе Сайхин Бокейординского района. Однако, по словам акима района Нурлыбека Даумова, в этом году никакие работы компания не проводит.

– С июня мы три раза подавали на них в суд, но представители подрядной организации не участвуют в суде. Последний процесс пройдет второго октября, где будет принято окончательное решение, - отметил Нурлыбек Даумов.

Но Наримана Турегалиева не воодушевил такой ответ. Он отметил, что акимы районов сами должны контролировать ход работ. В случае игнорирования, то из областного бюджета перестанут выделяться средства на ремонт сельских дорог.

– Если народ спросит меня, почему мы не ремонтируем дороги, то я при всех скажу, что в этот виноват их аким. Кто из акимов не сможет организовать работу, тем районам не будем выделять деньги. Вы не можете справиться со своими задачами. Я должен этим заниматься? Должен быть контроль. Акимы сами своими ногами должны ходить и контролировать ход ремонтных работ. Это касается не только республиканских, но и областных, и сельских дорог. Да и со стороны управления нет контроля, - возмутился Турегалиев.

Кроме этого, аким области привел несколько примеров, когда по только что уложенному асфальту ездили машины и портили его.

– Надо заставлять их исправить недоделки. Когда по карману начинают бить, только тогда они понимают. По-другому наши дорожники не понимают. Поэтому заставляйте переделывать тот участок, который не соответствует требованиям. Я не видел, чтобы вы заставляли переделывать дороги. Обозначьте участок дороги, который не соответствует и заставляйте полностью снимать асфальт. Потом наши дорожники используют грязный щебень, сверху укладывают битум, получается грязь, а потом закатывают. Но ведь это же недопустимо! Куда смотрит технадзор?! За что мы им платим деньги?! Лишайте лицензий такие компании! Передайте подрядчикам, чтобы как следует строили дороги, - заключил Нариман Турегалиев.



