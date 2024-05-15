Общая протяженность автомобильных дорог города Уральск составляет 690,3 километра. Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 439,6 километра дорог. Не асфальтированы 250,7 километра дорог.

По словам замакима Уральска Жандос Дуйсенгалиева, в 2024 году запланирован ремонт дорог на 107,6 километрах. Капитальный ремонт будут проводить на пяти улицах, реконструкцию - на пяти, средний ремонт - на 21 улице. Текущий ремонт технологией ANT предусмотрен на пяти улицах. Сумма реализации данных проектов составляет 8,6 миллиарда тенге.

Кроме того, в этом году будут завершены работы по восьми переходящим с 2023 года объектам. Их протяженность составляет 18 километров.

– В конце апреля начался текущий и средний ремонт городских дорог. На сегодняшний день полностью завершен средний ремонт улиц Кызылжарская, Некрасова и Лермонтова. Такие же дорожно-ремонтные работы сейчас проводятся по проспекту Назарбаева и улице Алаш. Средний ремонт в первую очередь проводится на главных улицах и улицах с интенсивным движением транспорта, - отметил Жандос Дуйсенгалиев.

Замакима также рассказал, что в этом году запланирован текущий ремонт на более 50 городских улицах. На данный момент такой ремонт завершен на 20 улицах. В этом году в рамках текущих работ также проводится ремонт деформационных швов мостов и ​​ремонт железнодорожных переездов.

На 132 улицах ведутся работы по нанесению дорожной разметки.

– Как вы знаете, в нашем городе объявлено чрезвычайная ситуация в связи с паводком. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий наводнения. Поэтому некоторые проекты по ремонту дорог могут быть не реализованы в этом году, однако мы будем стремиться к максимальному результату, - резюмировал Жандос Дуйсенгалиев.