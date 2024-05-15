Общественники фонда #НеМолчиKZ рассказали об очередном вопиющем случае насилия над ребенком. К правозащитникам обратилась жительница Актюбинской области. Женщина рассказала, что дочь пожаловалась на родственника супруга, который делал ей больно.

– Мама сводила ребенка в больницу и врач подтвердила, что есть травма, трещина в два сантиметра в анусе. Мама сразу подала заявление в полицию, но сильно опасается, что подозреваемый откупится. С ее слов, он ранее работал сотрудником полиции и даже занимал руководящую должность в акимате. В поселке все его знают, там у него много связей и нет доверия никому. Кроме этого, мама боится туда ездить на следственные действия, потому что опасается за свою жизнь и жизнь дочери. У девочки психологическая травма, это подтвердил психолог, - заявили общественники.

В региональном департаменте полиции сообщили, что по факту насильственных действий сексуального характера начато досудебное расследование. Подозреваемого установили и доставили в отдел полиции.