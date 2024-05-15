Патриотизм можно понимать по-разному, но совершенно ясно, что он не совместим с пассивностью и бездельем. Патриоты всегда являлись движущей силой общества, независимо от того, что из какой среды они выходили. Сильные и слабые, богатые и бедные, мужчины и женщины, старики и дети – всех может объединить и примирить любовь к Родине и работа на её благо.

Но если речь заходит о патриотизме, на первый план всегда выступает молодёжь. Бурная энергия, страсть, яркая фантазия и безграничный оптимизм позволяют молодым людям бесстрашно браться за самые трудные задачи и превращать безнадёжные дела в сбывшиеся мечты.

Именно из таких людей два года назад в Казахстане была создана молодёжная организация «Дала Кырандары». Новая площадка была задумана как инструмент для коммуникации и социальной адаптации молодёжи через спортивное воспитание и обучение навыкам гражданина. Главная задача – создание образца здорового, сильного, ответственного молодого человека, способного к любому созидательному делу на благо Родины. В основе движения – спортсмены, чьё природное стремление к самосовершенствованию и дисциплине закладывают правильное отношение человека к любым жизненным задачам, независимо от их сложности и масштаба.

Молодые спортсмены, кыраны, как они себя называют, объединяются вокруг штабов. Штаб – это не офис, а их второй дом, где ребята проводят большую часть своего времени в тренировках, обучении, выстраивании взаимоотношений, подготовке социальных проектов. Ценность такого подхода в том, что самые активные, лучшие из лучших, не размазаны тонким незаметным слоем по всему обществу, но объединены, общаются с себе подобными, соревнуются и заряжаются друг от друга. У них есть координаторы и командиры, но любая инициатива, любая идея, которую выдвигает рядовой кыран, находит мгновенный отклик и поддержку.

Организация работает по ряду направлений, в числе которых:

Профилактика асоциального поведения. Организация осуществляет постоянный гражданский контроль улиц городов с декабря 2023 года қыраны. Так формируется мужественность и умение противостоять угрозе.

Физическое и патриотическое воспитание. В штабе проводятся регулярные bootcamp-тренировки, которые состоят из интенсивных 45-минутных занятий. В Штабе работают опытные инструкторы, которые могут разъяснить молодому человеку сложные вопросы и подсказывают пути решения.

Создание условий для духовного и творческого развития. В частности, в штабе лучшие эксперты проводят мастер-классы по самым современным квалификациям, востребованным на рынке труда.

Изучение истории и традиций страны. Организация регулярно проводит экскурсии в исторические места Казахстана, а также лекции от ведущих историков страны.

Организация спортивных мероприятий. Среди «Дала Кырандары» немало именитых спортсменов, которые выступают сами и готовят молодёжь. Организация нередко полностью берёт на себя всё соревнование или турнир, сама приглашает участников, оформляет зал и готовит свою команду.

Любой выступающий спортсмен знает то чувство гордости, которое многократно усиливает торжество победы, когда вверх поднимается флаг Казахстана и звучит гимн страны. Так и «Дала Кырандары» нацелена на формирование гордого и здорового человека, неотъемлемой частью жизни которого является патриотизм. Его опора – не слепая сила, но осознание своей ответственности перед народом, ощущение правоты и справедливости, которые внушает ему страна.