По данным оперативного штаба, в Атырауской области продолжается подъём уровня воды в реке Урал. В четырех населённых пунктах превысил критические отметки.

Изменение уровня воды в Урале на 15 мая за последние сутки:

село Индербор - 2 см, уровень воды - 1039 см, критический уровень - 845 см;

село Махамбет + 8 см, уровень воды - 988 см, критический уровень - 850 см;

город Атырау + 2 см, уровень воды - 553 см, критический уровень - 550 см;

село Жанаталап + 1 см, уровень воды - 399 см, критический уровень - 500 см;

село Еркинкала + 1 см, уровень воды - 357 см, критический уровень - 450 см.

В селе Махамбет на 27 постах, которые установлены каждые 300 метров, ночные дежурные держат под контролем дамбы. На каждом посту не меньше трех человек круглосуточно.