По данным оперативного штаба, в Атырауской области продолжается подъём уровня воды в реке Урал. В четырех населённых пунктах превысил критические отметки.
Изменение уровня воды в Урале на 15 мая за последние сутки:
- село Индербор - 2 см, уровень воды - 1039 см, критический уровень - 845 см;
- село Махамбет + 8 см, уровень воды - 988 см, критический уровень - 850 см;
- город Атырау + 2 см, уровень воды - 553 см, критический уровень - 550 см;
- село Жанаталап + 1 см, уровень воды - 399 см, критический уровень - 500 см;
- село Еркинкала + 1 см, уровень воды - 357 см, критический уровень - 450 см.
В селе Махамбет на 27 постах, которые установлены каждые 300 метров, ночные дежурные держат под контролем дамбы. На каждом посту не меньше трех человек круглосуточно.
— В Махамбетском районе подобные дежурства организуются в селе Талдыколь на пяти постах, что через каждые 500 метров, а также в селе Сарайшык на 8 постах каждые 200 метров, — сообщили в оперативном штабе.
