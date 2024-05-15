По данным бюро национальной статистики РК, среднее значение номинальной заработной платы по стране в первом квартале этого года составило 382 279 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 12,3%, в реальном выражении увеличение – на 2,7%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в первом квартале 2024 года составило 251 997 тенге.

По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29,7%, операциях с недвижимым имуществом – 23,0%, информации и связи – 21,0%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 9,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 7,8%.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в первом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года сложился в Западно-Казахстанской области – на 18,2%, в городе Алматы – на 16,4%, в Актюбинской области – на 16,1%, в Павлодарской области – на 15,9%.

Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в первом квартале этого года составило 2,2 раза.