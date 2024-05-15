Заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов рассказал, что во время паводков повреждены 1497 жилых домов. Из них 456 домов больше не пригодны для проживания, а в 1010 еще можно жить. Также пострадали 8732 дачных строений, из которых на сегодня у 2579 заявителей является единственным жильем. На следующем этапе будут проверены на отсутствие другого жилья у членов семьи заявителя. Только после проведения соответствующей оценки, будет приняты решения о строительстве жилья или приобретении квартир для пострадавших. 6 679 семей получили единовременную помощь на сумму 2,4 миллиарда тенге. Комиссия по возмещению ущерба проводит технические обследования в местах, где вода уже ушла.

— Мы для себя собрали вопросы, которые часто задают дачники. К примеру, человек продал дом в поселке пять лет назад и сейчас живет на даче. Выяснилось, что человек, купивший его дом в поселке не переоформил его на себя. В таком случае, проблему можно решить на районном уровне. Нужно обратиться в "Правительство для граждан". У человека, который проживает на даче, есть возможность переоформить и доказать, что это его единственное жилье. Деньги на строительство домов выделяют крупные предприниматели, которых определяет правительство. Какую именно сумму выделят на нашу область еще неизвестно, комиссия работает, в некоторых районах и дачах все еще стоит вода. Соответственно, цифры будут меняться. Пока мы не проверим всех пострадавших говорить о сумме рано. На сегодняшний день в фонд "Акжайык" поступило 500 миллионов тенге. Из них израсходованы средства для поездки в летний лагерь детей из поселка Коржын, — рассказал заместитель акима ЗКО.

По словам Каюпова, рассматриваются варианты покупки квартир через риэлторов и частных застройщиков. Построить дома и расселить пострадавших планируют до 1 сентября. На покупку жилья будет выделятся до 22 миллионов тенге.

Кроме того, идет подсчет ущерба по дорогам, на восстановление которых нужно около 1,5 миллиарда тенге.

— Восстановление размытых дорог будет проводится за счет местного бюджета. Работы по восстановлению уже начались. По поручению правительства мы оптимизируем некоторые расходы. То есть за счет отменённых форумов и мероприятий у нас появились суммы на расходы, необходимые для восстановления дорог, затраты на содержание людей в эвакопунктах, — сказал Тлепберген Каюпов.

Заместитель акима области также сообщил, что в результате паводка погибло 2 342 головы скота. Сейчас продолжаются работы по возмещению ущерба. Для этих целей из резерва областного бюджета уже выделено 187,5 миллиона тенге. На данный момент тем, кто подал заявку, уже возместили ущерб за 1000 голов скота, на сумму 126,9 миллиона тенге.