В специализированном суде по административным правонарушениям Уральска рассмотрели дело в отношении мужчины. Он, находясь дома, устроил отцу скандал, матерился, угрожал физической расправой, вел себя агрессивно, неадекватно, выбивал дверь и кидался ножом. Оказалось, что такие случаи происходили неоднократно.

– Во время судебного разбирательства у мужчины установлен факт психического расстройства Выяснилось, что он является инвалидом третьей группы, периодически ему вызывают психиатра. Они приезжают и успокаивают специальными уколами. При этом мужчина каждый раз не может отвечать за свои поступки. Однако врачи не ставят на психиатрический учет, - говорится в сообщении суда.

Суд направил мужчину на экспертизу для установления факта. Эксперты дали заключение, что подсудимый действительно имеет психическое расстройство и административное дело прекратили за отсутствием состава правонарушения.