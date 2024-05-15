Сотрудники антикоррупционной службой по ЗКО изучили портал государственных закупок и установили незаконные требования, указанные в технических спецификациях заказчиков. Требования предъявлялись на системной основе во многих государственных учреждениях.

В результате принятых мер незаконная практика прекращена. 15 виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Так, СОШ №1 в 2024 году разместила 21 объявление на веб-портале государственных закупок. В технических спецификациях всех объявлений предъявлено требование до поставки товара предварительно согласовывать с заказчиком технические характеристики закупаемых товаров. При этом указывались номера телефонов завхозов.

– Аналогичные нарушения допустили и другие организации образования, здравоохранения и социальной сферы, - говорят в антикоррупционной службе ЗКО.

К примеру, КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг Круглоозерный» управления координации занятости и социальных программ в объявлении от 4 марта 2024 года предъявил требование о демонстрации образца товара в течение трех рабочих дней.

Борцы с коррупцией уверены, что такие требования могут полечь за собой коррупционные правонарушения.

Миллионный штраф грозит предпринимателям ЗКО за стихийную свалку