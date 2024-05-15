Санврачи провели исследования воды из централизованного водоснабжения. По данным пресс-службы акимата ЗКО, всего с начала паводка специалисты исследовали 1 625 проб воды, из них 817 проб на микробиологические и 808 проб на санитарно-химические исследования.

Для исследования децентрализованного водоснабжения взяли 17 проб на санитарно-микробиологические и 17 проб на санитарно-химические исследования.

Результаты лабораторного анализа качества и безопасности воды показывают отсутствие рисков возникновения вспышек инфекционных заболеваний во всех взятых пробах.

В населенных пунктах районов, откуда ушла вода, а это районы Байтерек, Каратобинский, Бурлинский, Теректинский, Сырымский завершается дезинфекция домов и двух подтопленных водопроводов Казталовского района.

В общей сложности дезинфицировано 724 жилых дома, 577 септиков, три водопровода (один водопровод села Косарал Сырымского района, два - в селах Казталовка и Ажибай Казталовского района). После проведения дезинфекции водопроводов санврачи провели лабораторный контроль качества и безопасности питьевой воды. Результаты показали соответствие нормативу.

– Дезинфекционные работы на дачных участках в Уральске начнутся после отхода воды, - пообещали в областном акимате. Между тем, садоводческие товарищества уже третью неделю остаются в воде.

Отметим, что противоэпидемические мероприятия проводят местные исполнительные органы.