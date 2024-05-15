Полковник в отставке из ЗКО подал в суд на департамент КНБ

По данным пресс-службы областного суда, мужчина проработал 25 лет в органах национальной безопасности РК. После чего был уволен в запас по состоянию здоровья. За период службы его не обеспечили служебным жильем, единовременную жилищную выплату не получал.

– Позже истец обратился к РГУ «Департамент Комитета национальной безопасности РК по ЗКО» с заявлением о выплате единовременной жилищной выплаты за весь период службы, на что получил отказ. Не согласившись с ответом, истец обратился с жалобой в КНБ РК. Согласно ответу комитета истец обладает правом на получение единовременной жилищной выплаты за весь период службы.

После чего, гражданин обратился в суд с просьбой признать действия департамента в отказе о предоставлении единовременной жилищной выплаты незаконным и обязать принять благоприятный акт, - сообщили в областном суде.

Суд изучил материалы дела и установил, что в вооруженных силах вопрос признания военнослужащих нуждающимися в жилье, рассматривает жилищная комиссия. Следовательно, департамент не наделен полномочиями решать вопрос о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилищной выплаты. Другими словами рапорт бывшего военнослужащего ДКНБ должен быть рассмотрен на жилищной комиссии ответчика. Таким образом, действиями ответчика были ограничены права истца в получении административного акта в виде протокола заседания жилищной комиссии учреждения.

Решением специализированного межрайонного административного суда ЗКО административный иск удовлетворен, решение департамента признано незаконным.

Стоит отметить, что после вынесения решения стороны пришли к мировому соглашению. В ДКНБ восстановили нарушенные права истца. Решение суда исполнено добровольно.