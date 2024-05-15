Для пострадавших от паводка жителей Кобдинского района до конца следующего месяца построят 97 домов. Всего в этом районе пострадало 150 домов, передает 31-канал.

Семья 25-летнего учителя из Кобды, Евгения Вдовенко, тоже скоро получит ключи от нового дома.

— В прошлом году мы тоже попали под паводки. Но в прошлом году нам удалось спасти дом, год жили в нём. Но в этом году окончательно дом был через пару дней разрушен, полностью упал. С первого дня нас поддерживают и помогают. Уже строительство начали, ездим, смотрим, — рассказывает житель села Кабда Евгений Вдовенко.

В телеграм-канале акимата пишут, что по всей области 645 домов были признаны непригодными для жилья после паводков. На их месте построят новые дома площадью 80 квадратных метров каждый. Больше всего пострадали дома в Кобдинском, Уилском и Иргизском районах. Строительство ведут 30 компаний, и они финансируют работы из своих средств.

Ермек Дуйсиев, начальник участка, объясняет, что сначала они сделают стяжку нулевого цикла. После этого приступят к строительству первого дома, начнут с кладки. Если всё пойдет по плану, то к концу июня они сдадут объект под ключ.

Акимат напрямую заключил договоры со строительными компаниями, учитывая режим чрезвычайной ситуации и необходимость быстрого выполнения работ. Чиновники уточняют, что при выборе подрядчиков учитывали их опыт, наличие необходимых ресурсов и техники.

— В Кобдинском районе поступило от пострадавших жителей 288 заявления. Из них 150 признаны аварийными. На сегодня в самом селе Кобда будет построено 126 домов, в селе Жарык – 24. Строительные работы начались, работы ведутся, компании определены, — сказал Изгилик Тынымгереев, аким Кобдинского района.

Еще 431 семье в регионе, по их собственному желанию, приобретают уже готовые дома. Некоторые семьи уже переехали и заселились в новые дома.