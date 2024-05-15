Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. В честь этого события аким области Нариман Турегалиев встретился с победителями международных и республиканских предметных олимпиад, спортивных соревнований и их родителями.

Глава региона выразил благодарность семьям за воспитание образованного, творческого и добросовестного поколения, которое внесло вклад в развитие общества. Он поздравил собравшихся с Международным днем семьи, подчеркнув важность их роли.

— Глава государства отметил, что укрепление института семьи является основой развития общества. В регионах проводится соответствующая работа по поддержке института семьи. Сегодня мы встречаемся с семьями, воспитывающих талантливое, образованное, энергичное поколение. Я уверен, что сыновья и дочери, которых вы воспитываете, оправдают ваши ожидания, будут верно служить процветанию нашей страны и нашего региона, — сказал Нариман Турегалиев.

Отметим, что в Западно-Казахстанской области насчитывается 13 586 многодетных матерей, из которых 6 558 награждены премиями «Алтын алқа», «Күміс алқа», «Батыр ана». В регионе функционируют пять «Семейных центров», и в текущем году планируется открыть еще три в разных районах области.

За последние 10 месяцев, по данным госкорпорации "Правительство для граждан", зарегистрировано более 103 тысяч браков, включая 40 тысяч с начала 2024 года. С июля 2023 года также зарегистрировано рождение 328 тысяч новых граждан страны.

